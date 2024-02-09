Giriş Tarihi: 09.02.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
15:36
Turgut Altınok’tan metro müjdesi: Ankara 5 yılda çöle döndü, sessizliğe gömüldü!
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Ankara'yı karış karış gezen Altınok, Pursaklar Aile Yaşam Merkezi'nde '2'nci Kitap Günleri'nin açılışını gerçekleştirdi. Konuşmasında havalimanı metrosu müjdesi veren Turgut Altınok, "Ankara 5 yılda çöle döndü, sessizliğe gömüldü. Ankara'yı tekrar kültür ve sanatın başkenti yapacağız" dedi.