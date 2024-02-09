Turgut Altınok’tan metro müjdesi: Ankara 5 yılda çöle döndü, sessizliğe gömüldü!

Ankara, 5 yıldır sessizliğe gömülmüş, çöle dönmüş bir şehir, ıssız bir şehir. Ankara tekrar sanat ve kültürün başkenti olacak. Pursaklar Belediyesi az imkanlarla kültür merkezi, tiyatro salonu, spor tesisi gibi birçok sanat ve kültürel anlamda eserler kattı. Ankara'da bir tane eser yok" şeklinde konuştu.