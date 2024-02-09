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Haberler Galeri Turgut Altınok’tan metro müjdesi: Ankara 5 yılda çöle döndü, sessizliğe gömüldü!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 15:36

Turgut Altınok’tan metro müjdesi: Ankara 5 yılda çöle döndü, sessizliğe gömüldü!

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Ankara'yı karış karış gezen Altınok, Pursaklar Aile Yaşam Merkezi'nde '2'nci Kitap Günleri'nin açılışını gerçekleştirdi. Konuşmasında havalimanı metrosu müjdesi veren Turgut Altınok, "Ankara 5 yılda çöle döndü, sessizliğe gömüldü. Ankara'yı tekrar kültür ve sanatın başkenti yapacağız" dedi.

TOLGA ÖZLÜ
Turgut Altınok’tan metro müjdesi: Ankara 5 yılda çöle döndü, sessizliğe gömüldü!

Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok, Ankara'yı karış karış gezerek seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altınok, Pursaklar Aile Yaşam Merkezi'nde '2'nci Kitap Günleri'nin açılışını gerçekleştirdi.

Turgut Altınok’tan metro müjdesi: Ankara 5 yılda çöle döndü, sessizliğe gömüldü!

Açılışta konuşma yapan Altınok, "Sevgili gençler; okuyun, okuyun, okuyun. Her yeri gezemeyebilirsiniz; ama her yeri okuyabilirsiniz. Kitap okumak sizlere çok şey kazandıracak, size yol ve rehber olacak" ifadelerini kullandı.

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Turgut Altınok’tan metro müjdesi: Ankara 5 yılda çöle döndü, sessizliğe gömüldü!

"ANKARA KÜLTÜR VE SANATTA SESSİZ KALDI"

Ankara'nın 5 yıldır kültür ve sanatta sessiz dönem geçirdiğini belirten Altınok, "Sanat ve kültürün soldurulmaya çalışıldığı dönemde 2'nci Kitap Günleri'nin açılışını yapıyoruz. Bir dönem Ankara, sanat ve kültürün başkentiydi. Ankara, yazarlar, şairler yetiştirmiş bir üretim merkeziydi. Bugün İstanbul'daki birçok sanatçıya bakın, yetiştikleri yer Ankara'dır.

Turgut Altınok’tan metro müjdesi: Ankara 5 yılda çöle döndü, sessizliğe gömüldü!

Ankara, 5 yıldır sessizliğe gömülmüş, çöle dönmüş bir şehir, ıssız bir şehir. Ankara tekrar sanat ve kültürün başkenti olacak. Pursaklar Belediyesi az imkanlarla kültür merkezi, tiyatro salonu, spor tesisi gibi birçok sanat ve kültürel anlamda eserler kattı. Ankara'da bir tane eser yok" şeklinde konuştu.

Turgut Altınok’tan metro müjdesi: Ankara 5 yılda çöle döndü, sessizliğe gömüldü!

HAVALİMANI METROSU MÜJDESİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın verdiği sözlere dikkat çeken Altınok, "Ankara'nın milyonlarca yerli ve yabancı turistin geleceği fuar merkezi hala bitmemiş. 5 yılda açacağının sözünü vermişti. Açtı mı? Açamadı. 2024'te fuar merkezini açacağım. Pursaklar'a bir sözüm var. Cumhurbaşkanımız ve Ulaştırma Bakanımız ile görüştük.

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