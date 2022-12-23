Dünya onları konuştu! Kızılelma, Tayfun füzesi, Milli Muharip uçak... Türk savunması gücüne güç kattı!

Türkiye'nin en önemli teknoloji ve savunma sanayisi projelerinden Milli Muharip Uçak (MMU), son montaj hattına taşındı. Bu aşamayla birlikte 18 Mart 2023'te hangardan motor çalıştırarak çıkacak ve yer testleri yapılacak ilk prototipin birleştirme ve sistem entegrasyon çalışmalarına da başlandı. 5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sunacak.