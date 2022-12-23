Giriş Tarihi: 23.12.2022 16:41
Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
16:42
Dünya onları konuştu! Kızılelma, Tayfun füzesi, Milli Muharip uçak... Türk savunması gücüne güç kattı!
Başta Yunan ve ABD olmak üzere 2022'de dünya medyası Türk savunma sayaniindeki gelişmeleri konuştu. Uzun süredir yerli ve milli başarılarıyla ön plana çıkan Türk savunma sanayiinde rekor kırıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma ve havacılık ihracatımız 4 milyar doları aşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı." dedi.