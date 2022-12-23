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Haberler Galeri Dünya onları konuştu! Kızılelma, Tayfun füzesi, Milli Muharip uçak... Türk savunması gücüne güç kattı!
Giriş Tarihi: 23.12.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 16:42

Dünya onları konuştu! Kızılelma, Tayfun füzesi, Milli Muharip uçak... Türk savunması gücüne güç kattı!

Başta Yunan ve ABD olmak üzere 2022'de dünya medyası Türk savunma sayaniindeki gelişmeleri konuştu. Uzun süredir yerli ve milli başarılarıyla ön plana çıkan Türk savunma sanayiinde rekor kırıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma ve havacılık ihracatımız 4 milyar doları aşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı." dedi.

AA
Dünya onları konuştu! Kızılelma, Tayfun füzesi, Milli Muharip uçak... Türk savunması gücüne güç kattı!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının yerli ve milli çözümlerle karşılanmasına yönelik 2022'de yoğun bir çalışma yürütüldü. SSB Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2022 yılını sektör açısından önemli gelişmelerin yaşadığı ve hedeflere büyük ölçüde ulaşılan bir yıl olarak geçirdiklerini söyledi. Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

Dünya onları konuştu! Kızılelma, Tayfun füzesi, Milli Muharip uçak... Türk savunması gücüne güç kattı!

"Yerli ve milli imkanlarla tasarladığımız, geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz, SİHA'larımızı, deniz platformlarımızı, kara araçlarımızı, füzelerimizi, insansız kara ve deniz araçlarımızı, elektronik harp sistemlerimizi güvenlik güçlerimizin hizmetine sunarak, onların sahadaki gücüne güç kattık. Savunma ve havacılık ihracatımız 4 milyar doları aşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

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Dünya onları konuştu! Kızılelma, Tayfun füzesi, Milli Muharip uçak... Türk savunması gücüne güç kattı!

2023 yılında da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayisi hedefimizde milli teknoloji hamlelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif sektörlerinden biri olarak gördüğümüz savunma sanayimizi, kullanıcı makamlarımız, güvenlik güçlerimiz, firmalarımız ve ekosistemimizin diğer bütün paydaşlarıyla daha da ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum."

Dünya onları konuştu! Kızılelma, Tayfun füzesi, Milli Muharip uçak... Türk savunması gücüne güç kattı!

TÜRKİYE'NİN HAVADAKİ GÜCÜ PERÇİNLENDİ

Milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Bayraktar Kızılelma, milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak.

Dünya onları konuştu! Kızılelma, Tayfun füzesi, Milli Muharip uçak... Türk savunması gücüne güç kattı!

Türkiye'nin en önemli teknoloji ve savunma sanayisi projelerinden Milli Muharip Uçak (MMU), son montaj hattına taşındı. Bu aşamayla birlikte 18 Mart 2023'te hangardan motor çalıştırarak çıkacak ve yer testleri yapılacak ilk prototipin birleştirme ve sistem entegrasyon çalışmalarına da başlandı. 5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sunacak.

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