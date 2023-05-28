Giriş Tarihi: 28.05.2023 06:22
Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
06:24
Türk siyasi tarihinde bir ilk! Türkiye ikinci tur için sandık başında!
Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50 barajını geçememesiyle bugün yeniden sandık başına gidiyor. Türk siyasi tarihinde ilk defa yaşanacak bu seçimde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarışacak. Oy verme işlemi tüm Türkiye'de 08.00'de başlayacak 17.00'da sona erecek