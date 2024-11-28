Türkiye Gazze’de nasıl bir rol üstlenecek?

Gecenin sürpriziydi bu haber. Ne oldu da ABD son günlerde birbirinden ilginç ve aynı zamanda birbiriyle çelişen adımlar atmaya başladı?

Bu Biden'ın giderayak iyi adam rolü oynamasının mı yoksa Trump'ın ayak seslerinin mi ya da ABD'nin yeni bir oyun kurmasının mı işareti belli değil. Özellikle Türkiye ile ilgili gelişmeler çok dikkat çekici.



