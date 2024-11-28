Giriş Tarihi: 28.11.2024 07:28
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024
07:33
Türkiye Gazze'de nasıl bir rol üstlenecek?
Filistin'de çocuk, kadın ve yaşlı demenden binlerce insanı acımadan katleden Siyonist İsrail Batı'dan gelen baskılar yüzünden Gazze'den sonra bombalamaya başladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası gözler dünyada bütün mazlumların ve ezilenlerin sesi olan Türkiye'ye çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak." diyerek Türkiye'nin bölgedeki gücü ve rolüne dikkat çekmişti. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri anlatan bir yazı yazdı. İşte Övür'ün o yazısı...