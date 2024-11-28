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Giriş Tarihi: 28.11.2024 07:28 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 07:33

Türkiye Gazze'de nasıl bir rol üstlenecek?

Filistin'de çocuk, kadın ve yaşlı demenden binlerce insanı acımadan katleden Siyonist İsrail Batı'dan gelen baskılar yüzünden Gazze'den sonra bombalamaya başladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası gözler dünyada bütün mazlumların ve ezilenlerin sesi olan Türkiye'ye çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak." diyerek Türkiye'nin bölgedeki gücü ve rolüne dikkat çekmişti. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri anlatan bir yazı yazdı. İşte Övür'ün o yazısı...

MAHMUT ÖVÜR
Türkiye Gazze’de nasıl bir rol üstlenecek?

Önceki gün bütün dünyanın gözü kulağı Ortadoğu'daydı. Acaba Beyrut'u da Gazze'ye çevirmek için sürekli bombalayan İsrail ile Hizbullah arasında bir ateşkes gerçekleşecek miydi? Nihayet gecenin geç saatlerinde soykırımcı Netanyahu'dan o haber geldi. Bir süre sonra da ABD Başkanı Joe Biden haberi doğruladı. Dün de sabahtan itibaren Lübnan'da ateşkes hayata geçirildi.

Türkiye Gazze’de nasıl bir rol üstlenecek?

Aynı gece, ateşkes haberini doğrulayan ABD Başkanı Biden, Gazze ve Türkiye ile ilgili de çok dikkat çekici ve çarpıcı bir haber verdi: "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak."

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Türkiye Gazze’de nasıl bir rol üstlenecek?

Gecenin sürpriziydi bu haber. Ne oldu da ABD son günlerde birbirinden ilginç ve aynı zamanda birbiriyle çelişen adımlar atmaya başladı?
Bu Biden'ın giderayak iyi adam rolü oynamasının mı yoksa Trump'ın ayak seslerinin mi ya da ABD'nin yeni bir oyun kurmasının mı işareti belli değil. Özellikle Türkiye ile ilgili gelişmeler çok dikkat çekici.

Türkiye Gazze’de nasıl bir rol üstlenecek?

Baksanıza, bölgeden ABD'nin uçak gemileri gidiyor, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump'la görüştükten sonra ayağının tozuyla Türkiye'ye geliyor ve Başkan Erdoğan'la görüşüyor, ardından hiç beklenmeyen sürpriz açıklama Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den geliyor: "ABD F-35 uçaklarını verecek."

Türkiye Gazze’de nasıl bir rol üstlenecek?

Kafalarına taş mı düştü bilemem ama aynı günlerde tam tersi Türkiye'yi direkt etkileyecek bir yaptırım kararı da açıklanıyor; ABD, Rusya'nın doğalgaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılan Gazprombank'ı yaptırım listesine alıyor.

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