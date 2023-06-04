Türkiye Yüzyılı’nın kabinesi belli oldu! İşte yeni bakanlardan ilk mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde Türkiye Yüzyılı'nın cumhurbaşkanı yardımcısını ve kabinesini açıkladı. Demokrasinin gücüne güç katan bir seçim sürecinin tamamlandığını belirten Erdoğan, ülke tarihinde pek çok ilke sahne olan seçimlerin Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olması dileğinde bulundu. Türkiye'nin 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece birer seçim yapmadığını, gelecek asrının nasıl olacağına da karar verdiğinin altını çizen Başkan Erdoğan, 'Milletimiz iradesiyle birlikte istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 2 bin 200 yılı aşan devlet geleneği ile 1000 yılı aşan millet şuuruyla asırlara sari birlikte yaşama kültürüyle kendi mecrasında akmaya devam edeceğini göstermiştir. 1000 yıldır Anadolu topraklarını aşkla yeşerten bu ırmağın yatağını hiçbir gücün değiştiremeyeceği bir kez daha anlaşılmıştır. Türkiye bugün dünden daha güçlüdür, demokrasimiz her zamankinden daha kuvvetlidir. Yarınlarımız 28 Mayıs öncesine göre daha aydınlıktır' dedi. Öte yandan yeni kabinenin yeni bakanlarından ilk mesajlar gelmeye başladı. İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Ali Yerlikaya, teşekkür paylaşımında bulundu. İstanbul Valisi olarak görev yaparken İçişleri Bakanı olarak atanan Yerlikay'nın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: 26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığım İstanbulumuza 4 yıl 8 ay hizmet etme şerefine nail oldum. Bu akşam Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanımıza tensip ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum. ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, millete hizmet yolunda çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasının ardından Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Cumhurbaşkanlığı Kabinemizin ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı kabinesinde Adalet Bakanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Milletimize hizmet yolunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görevine devam edecek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür' ifadesini kullandı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmede bulundu: Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri üzerine yeni kabinede Sağlık Bakanı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Güveni için kendilerine teşekkür ederim. Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görevine devam edecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu güvene layık olmak üzere ülke ve millet için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmede bulundu: Yeni kabinemiz hayırlı olsun. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesinde bakanlık görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yaptı. Tekin şunları kaydetti: Kısa bir ayrılıktan sonra yeniden eğitim camiamızla birlikte çalışma imkanı bulacağız. İnşallah başta öğretmenlerimiz olmak üzere idarecilerimiz, idari personelimiz, özel öğretim kurumlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz ve diğer paydaşlarımızla birlikte yeni Türkiye Yüzyılı'nın inşası için el ele, gönül gönüle çalışacağız. Şahsıma yönelik güven ve desteğini her daim hissettiğim Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bir kez daha şükranlarımı sunarım. Allah yardımcımız olsun. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım önemli noktalara dikkat çekti. Uraloğlu lşu ifadelere yer verdi: Takım çalışması ile hayallerimizi gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yakın yol arkadaşı olduk. Yolumuz şimdi daha zorlu, yükümüz daha ağır. Ancak irademiz daha kuvvetli, azmimiz daha fazla ve ülke olarak kaybedeni olmayan bir zaferle, Allah'ın izniyle daha güçlüyüz. Beni öncelikle Karayolları Genel Müdürlüğü, şimdi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim ülkemize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilen Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ülke ve millette hayırlı olması temennisinde bulundu. Görevi üstlenen bakanlara başarılar dileyen Yılmaz, 'Türkiye Yüzyılı kabinesinde cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Çeşitli kanallarla tebriklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Millete hizmet yolunda Allah yar ve yardımcımız olsun' ifadelerini kullandı.