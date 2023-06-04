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Haberler Galeri Türkiye Yüzyılı'nın kabinesi belli oldu! İşte yeni bakanlardan ilk mesajlar
Giriş Tarihi: 04.06.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 09:15

Türkiye Yüzyılı'nın kabinesi belli oldu! İşte yeni bakanlardan ilk mesajlar

Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni kabinesi belli oldu. Başkan Erdoğan, dün göreve gelen yeni isimleri açıkladı. Yeni bakanlardan ise teşekkür mesajları geldi.

Türkiye Yüzyılı’nın kabinesi belli oldu! İşte yeni bakanlardan ilk mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde Türkiye Yüzyılı'nın cumhurbaşkanı yardımcısını ve kabinesini açıkladı.

Türkiye Yüzyılı’nın kabinesi belli oldu! İşte yeni bakanlardan ilk mesajlar

Demokrasinin gücüne güç katan bir seçim sürecinin tamamlandığını belirten Erdoğan, ülke tarihinde pek çok ilke sahne olan seçimlerin Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olması dileğinde bulundu.

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Türkiye Yüzyılı’nın kabinesi belli oldu! İşte yeni bakanlardan ilk mesajlar

Türkiye'nin 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece birer seçim yapmadığını, gelecek asrının nasıl olacağına da karar verdiğinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Milletimiz iradesiyle birlikte istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 2 bin 200 yılı aşan devlet geleneği ile 1000 yılı aşan millet şuuruyla asırlara sari birlikte yaşama kültürüyle kendi mecrasında akmaya devam edeceğini göstermiştir. 1000 yıldır Anadolu topraklarını aşkla yeşerten bu ırmağın yatağını hiçbir gücün değiştiremeyeceği bir kez daha anlaşılmıştır. Türkiye bugün dünden daha güçlüdür, demokrasimiz her zamankinden daha kuvvetlidir. Yarınlarımız 28 Mayıs öncesine göre daha aydınlıktır" dedi.

Türkiye Yüzyılı’nın kabinesi belli oldu! İşte yeni bakanlardan ilk mesajlar

Öte yandan yeni kabinenin yeni bakanlarından ilk mesajlar gelmeye başladı.

Türkiye Yüzyılı’nın kabinesi belli oldu! İşte yeni bakanlardan ilk mesajlar

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Ali Yerlikaya, teşekkür paylaşımında bulundu.

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