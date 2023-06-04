Türkiye Yüzyılı’nın kabinesi belli oldu! İşte yeni bakanlardan ilk mesajlar

Türkiye'nin 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece birer seçim yapmadığını, gelecek asrının nasıl olacağına da karar verdiğinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Milletimiz iradesiyle birlikte istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 2 bin 200 yılı aşan devlet geleneği ile 1000 yılı aşan millet şuuruyla asırlara sari birlikte yaşama kültürüyle kendi mecrasında akmaya devam edeceğini göstermiştir. 1000 yıldır Anadolu topraklarını aşkla yeşerten bu ırmağın yatağını hiçbir gücün değiştiremeyeceği bir kez daha anlaşılmıştır. Türkiye bugün dünden daha güçlüdür, demokrasimiz her zamankinden daha kuvvetlidir. Yarınlarımız 28 Mayıs öncesine göre daha aydınlıktır" dedi.