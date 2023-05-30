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Haberler Galeri Türkiye'nin seçim sonuçları kararındaki en etkili şeyin 'ESER' olduğunu gösterdi
Giriş Tarihi: 30.05.2023 08:20 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 09:40

Türkiye'nin seçim sonuçları kararındaki en etkili şeyin 'ESER' olduğunu gösterdi

28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda millet, eser ve hizmet siyasetine oy verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, prestij projelerin hayata geçirildiği illerde ilk tura göre oylarını büyük oranda yükseltti. Erdoğan, Akkuyu Santralı'nın yapımının sürdüğü Mersin'de ilk tura göre 3 puan, Togg fabrikasının olduğu Bursa'da yine 3 puan oy arttırma başarısı gösterdi. Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nın bulunduğu Artvin'de aynı şekilde 3 puan arttıran Erdoğan, Gümüşhane ile Trabzon'u birbirine bağlayan Zigana Tüneli'nin bulunduğu Trabzon'da 3,5 puan, Gümüşhane'de ise 4 puan oy arttırdı.

HARUN SEKMEN
Türkiye’nin seçim sonuçları kararındaki en etkili şeyin ’ESER’ olduğunu gösterdi

Başkan Erdoğan, milli otomobil Togg'un fabrikasının kurulduğu Bursa'da, Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapıldığı Mersin'de, Zigana Tüneli'yle birbirine bağlanan Trabzon ve Gümüşhane'de oylarını artırdı. Gabar petrolünün işlendiği Şırnak'ta, Karadeniz gazının taşındığı Zonguldak'ta Erdoğan lehine oy patlaması yaşandı

Türkiye’nin seçim sonuçları kararındaki en etkili şeyin ’ESER’ olduğunu gösterdi

PROJELERİN OLDUĞU İLLERDE DAHA YÜKSEK OY ORANLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, prestij projelerin hayata geçirildiği illerde de ilk tura göre oylarını büyük oranda yükseltti.

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Türkiye’nin seçim sonuçları kararındaki en etkili şeyin ’ESER’ olduğunu gösterdi

AKKUYU'DAN TOGG'A, ORADAN YUSUFELİ'NE

Erdoğan, Akkuyu Santrali'nin yapımının sürdüğü Mersin'de ilk tura göre 3 puan, Togg fabrikasının olduğu Bursa'da yine 3 puan oy artırma başarısı gösterdi.

Türkiye’nin seçim sonuçları kararındaki en etkili şeyin ’ESER’ olduğunu gösterdi

Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı Yusufeli'nin bulunduğu Artvin'de aynı şekilde oyunu 3 puan artıran Erdoğan, Gümüşhane ile Trabzon'u birbirine bağlayan Zigana Tüneli'nin bulunduğu Trabzon'da 3.5 puan, Gümüşhane'de ise 4 puan oy yükseltti.

Türkiye’nin seçim sonuçları kararındaki en etkili şeyin ’ESER’ olduğunu gösterdi
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