Türkiye’nin seçim sonuçları kararındaki en etkili şeyin ’ESER’ olduğunu gösterdi

Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı Yusufeli'nin bulunduğu Artvin'de aynı şekilde oyunu 3 puan artıran Erdoğan, Gümüşhane ile Trabzon'u birbirine bağlayan Zigana Tüneli'nin bulunduğu Trabzon'da 3.5 puan, Gümüşhane'de ise 4 puan oy yükseltti.

