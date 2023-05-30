Giriş Tarihi: 30.05.2023 08:20
Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
09:40
Türkiye'nin seçim sonuçları kararındaki en etkili şeyin 'ESER' olduğunu gösterdi
28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda millet, eser ve hizmet siyasetine oy verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, prestij projelerin hayata geçirildiği illerde ilk tura göre oylarını büyük oranda yükseltti. Erdoğan, Akkuyu Santralı'nın yapımının sürdüğü Mersin'de ilk tura göre 3 puan, Togg fabrikasının olduğu Bursa'da yine 3 puan oy arttırma başarısı gösterdi. Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nın bulunduğu Artvin'de aynı şekilde 3 puan arttıran Erdoğan, Gümüşhane ile Trabzon'u birbirine bağlayan Zigana Tüneli'nin bulunduğu Trabzon'da 3,5 puan, Gümüşhane'de ise 4 puan oy arttırdı.