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Haberler Galeri Tuzla yerel seçim sonuçları 2024 || İstanbul Tuzla seçim sonuçları YSK canlı oy verileri
Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:10 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:10

Tuzla yerel seçim sonuçları 2024 || İstanbul Tuzla seçim sonuçları YSK canlı oy verileri

Türkiye'de milyonlarca seçmen, Mahalli İdareler Seçimleri için 31 Mart Pazar günü sandık başında yerini aldı. Oy pusulasında büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerini tercih eden vatandaşlar Megakentte ilçe ilçe araştırmalar hız kazandırdı. O ilçeler arasında Tuzla da var. Parti ve adayların oy oranları anbean İstanbul Tuzla seçim sonuçları 2024 ekranına yansıyor. YSK verileriyle takip edilecek seçim sonucu ilçe özelinde seçimi kim kazandı sorusuna yanıt verecek. Güncel veriler Tuzla yerel seçim sonuçları canlı takip ekranında!

Tuzla seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İstanbul Tuzla seçim sonuçları YSK verileriyle gündemde. Anadolu Yakası'nda bulunan ilçede partilerin ve adayların oy oranı canlı olarak sabah.com.tr seçim ekranına yansıyacak. Saat 17.00 itibarıyla başlayan sayım süresince verile güncellenmeye devam edecek. İşte, 2024 Tuzla yerel seçim sonuçları takip ekranı:

İSTANBUL TUZLA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

2024 Yerel Seçim, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen sandıklarda oy verme süreci ile başladı. Sırada oy sayımı yer alıyor. Bu noktada Tuzla seçim sonuçları 2024 il ve ilçe oy oranlarına sabah.com.tr'den ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz.

Tuzla seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İSTANBUL TUZLA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Şadi Yazıcı

CHP: Eren Ali Bingöl

İYİ Parti: Taha Orhun Ertürkmen

Yeniden Refah Partisi: İbrahim Gökay

Zafer Partisi: Akın Gürkan

İstanbul Tuzla Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Tuzla seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Adalar Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Esenyurt Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Tuzla seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İSTANBUL TUZLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Tuzla'da AK Parti Şadi Yazıcı, CHP Eren Ali Bingöl, İYİ Parti Taha Orhun Ertürkmen, Yeniden Refah Partisi İbrahim Gökay, Zafer Partisi Akın Gürkan ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Tuzla seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

TUZLA MAHALLELERİ

Tuzla'da 17 mahalle vardır:

Akfırat

Anadolu

Aydınlı

Aydıntepe

Cami

Evliya Çelebi

Fatih

İçmeler

İstasyon

Mescit

Mimar Sinan

Orhanlı

Orta

Postane

Şifa

Tepeören

Yayla

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