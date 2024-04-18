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Haberler Galeri TV8 VE TV8.5 YAYIN AKIŞI LİSTESİ | 18 Nisan Perşembe TV8 yayın akışı ile Fenerbahçe Olympiacos Konferans Ligi maçı
Giriş Tarihi: 18.04.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 10:17

TV8 VE TV8.5 YAYIN AKIŞI LİSTESİ | 18 Nisan Perşembe TV8 yayın akışı ile Fenerbahçe Olympiacos Konferans Ligi maçı

TV8 ve TV8,5 18 Nisan Perşembe yayın akışı listesi belli oldu. Günün dizi, film ve maç programının yayınlandığı listede bugün önemli bir karşılaşma yer alıyor. Fenerbahçe Olympiacos Konferans Ligi maçı yayın akışı listesinde yerini aldı. İşte, 18 Nisan Perşembe TV8 ve TV8,5 yayın akışı ile Fenerbahçe Olympiacos Konferans Ligi maçı!

TV8 VE TV8.5 YAYIN AKIŞI LİSTESİ | 18 Nisan Perşembe TV8 yayın akışı ile Fenerbahçe Olympiacos Konferans Ligi maçı

18 Nisan Perşembe listesi ile TV8 ve TV8,5 kanallarının yayın akış listesi belli oldu. Günün önemli maçlarının yayınlandığı akışta gözler Fenerbahçe Olympiacos mücadelesine çevrildi. Peki, Fenerbahçe Olympiacos Konferans Ligi maçı TV8'de mi, TV8,5'da mı? İşte, TV8 ve TV8,5 yayın akışı!

TV8 VE TV8.5 YAYIN AKIŞI LİSTESİ | 18 Nisan Perşembe TV8 yayın akışı ile Fenerbahçe Olympiacos Konferans Ligi maçı
TV8.5 YAYIN AKIŞI
07:45 "Barcelona - PSG" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
09:45 "Bayern Münih - Arsenal" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
11:45 "Manchester City - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
13:45"Barcelona - PSG" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
14:15 Teknik Bakış
15:15 "Dortmund - Atletico Madrid" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
16:00 "Olympiacos - Fenerbahçe" Konferans Ligi Çeyrek Final 1.Maç
18:00 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maç Özetleri
18:45 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin
19:45 "Lille - Aston Villa" Konferans Ligi Çeyrek Final 2.Maç / Canlı
21:40 "Fiorentina - Viktoria Plzen" Konferans Ligi Çeyrek Final 2.Maç
22:00 "Atalanta - Liverpool" Avrupa Ligi Çeyrek Final 2.Maç
00:00 Konferans Ligi Özel / Canlı
01:15 Konferans Ligi Çeyrek Final 2.Maç Özetleri
02:00 Avrupa Ligi Çeyrek Final 2.Maç Özetleri
02:30 "Fenerbahçe - Olympiacos" Konferans Ligi Çeyrek Final 2.Maç
04:15 Konferans Ligi Özel
05:15 "Atalanta - Liverpool" Avrupa Ligi Çeyrek Final 2.Maç
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TV8 VE TV8.5 YAYIN AKIŞI LİSTESİ | 18 Nisan Perşembe TV8 yayın akışı ile Fenerbahçe Olympiacos Konferans Ligi maçı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor 2024
13:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
22:00 "Fenerbahçe - Olympiacos" Konferans Ligi
00:15 Cevap Ver Türkiye
02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:15 Aramızda Kalsın

TV8 VE TV8.5 YAYIN AKIŞI LİSTESİ | 18 Nisan Perşembe TV8 yayın akışı ile Fenerbahçe Olympiacos Konferans Ligi maçı

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe'nin Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edeceği çeyrek final rövanş karşılaşmasının yayıncı kuruluşu belli oldu.

UEFA Konferans Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Acun Ilıcalı, maçın şifresiz yayınlanacağını açıkladı. Mücadele TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TV8 VE TV8.5 YAYIN AKIŞI LİSTESİ | 18 Nisan Perşembe TV8 yayın akışı ile Fenerbahçe Olympiacos Konferans Ligi maçı
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