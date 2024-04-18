TV8 VE TV8.5 YAYIN AKIŞI LİSTESİ | 18 Nisan Perşembe TV8 yayın akışı ile Fenerbahçe Olympiacos Konferans Ligi maçı

TV8.5 YAYIN AKIŞI
07:45 "Barcelona - PSG" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
09:45 "Bayern Münih - Arsenal" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
11:45 "Manchester City - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
13:45"Barcelona - PSG" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
14:15 Teknik Bakış
15:15 "Dortmund - Atletico Madrid" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
16:00 "Olympiacos - Fenerbahçe" Konferans Ligi Çeyrek Final 1.Maç
18:00 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maç Özetleri
18:45 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin
19:45 "Lille - Aston Villa" Konferans Ligi Çeyrek Final 2.Maç / Canlı
21:40 "Fiorentina - Viktoria Plzen" Konferans Ligi Çeyrek Final 2.Maç
22:00 "Atalanta - Liverpool" Avrupa Ligi Çeyrek Final 2.Maç
00:00 Konferans Ligi Özel / Canlı
01:15 Konferans Ligi Çeyrek Final 2.Maç Özetleri
02:00 Avrupa Ligi Çeyrek Final 2.Maç Özetleri
02:30 "Fenerbahçe - Olympiacos" Konferans Ligi Çeyrek Final 2.Maç
04:15 Konferans Ligi Özel
05:15 "Atalanta - Liverpool" Avrupa Ligi Çeyrek Final 2.Maç