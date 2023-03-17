Giriş Tarihi: 17.03.2023 07:16
Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
07:16
Twitter'ın Türkiye seçimleri politikası; İşte ABD bakışlı 'SANA ÖZEL' seçim kampanyası
ABD'nin manipülasyon aygıtı olarak çalışan Twitter'ın diğer ülkelerdeki işleyişi, politikaları Musk'tan önce nasılsa aynen devam ediyor. Twitter popüler hesapları önerdiği iddiasında olsa da Türkiye'nin en popüler hesaplarının önerilmesini siyasi cephesine göre sağlıyor. Örneğin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hesabı yeni twitter kullanıcılarına önerilmiyor. Melih Altınok bu durumu köşesinde detaylarıyla aktardı.