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Giriş Tarihi: 17.03.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 07:16

Twitter'ın Türkiye seçimleri politikası; İşte ABD bakışlı 'SANA ÖZEL' seçim kampanyası

ABD'nin manipülasyon aygıtı olarak çalışan Twitter'ın diğer ülkelerdeki işleyişi, politikaları Musk'tan önce nasılsa aynen devam ediyor. Twitter popüler hesapları önerdiği iddiasında olsa da Türkiye'nin en popüler hesaplarının önerilmesini siyasi cephesine göre sağlıyor. Örneğin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hesabı yeni twitter kullanıcılarına önerilmiyor. Melih Altınok bu durumu köşesinde detaylarıyla aktardı.

MELİH ALTINOK
Twitter’ın Türkiye seçimleri politikası; İşte ABD bakışlı ’SANA ÖZEL’ seçim kampanyası

Elon Musk, Twitter'ı aldığı günlerde şirkette ne kadar karanlık alan varsa neşter attı. Bütün cerahat ortalığa saçıldı...

Sitede hangi kullanıcının öne çıkartılacağına, hangi gazetecinin "gömüleceğine" CIA'dan FBI'a müdahale etmeyen kalmamış. İşi ABD Başkanı'nın hesabını sansürlemeye kadar vardıran sansür masaları harıl harıl çalışmış.

Ne var ki sorun ABD ile sınırlı değil. ABD'nin manipülasyon aygıtı olarak çalışan Twitter'ın diğer ülkelerdeki işleyişi, politikaları Musk'tan önce nasılsa aynen devam ediyor.

Twitter’ın Türkiye seçimleri politikası; İşte ABD bakışlı ’SANA ÖZEL’ seçim kampanyası

Belki Twitter önümüzdeki ABD seçimlerinde eski yönetimin yaptığı gibi Biden'ın oğluyla ilgili haberlerin engellenmesine müsaade etmeyecek... Ama Türkiye'de 2 ay sonra yapılacak seçimleri muhalefetin kazanması için çalışmaya şimdiden başlamış gibiler. Tıpkı diğer seçimlerde yaptıkları gibi.

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Twitter’ın Türkiye seçimleri politikası; İşte ABD bakışlı ’SANA ÖZEL’ seçim kampanyası

Sadece deprem felaketinin yaşandığı gün yapılan "Baraj çöktü" gibi provokatif paylaşımların yüzde 25'inin sahibi "karınca hesaplardan" bahsetmiyorum.

"Timeline", muhalif siyasilerin, onlara iliştirilmiş gazetecilerin, firari FETÖ'cülerin, PKK'lıların, kısacası ABD Başkanı Biden'ın, Erdoğan karşısında destekleyeceklerini söylediği muhalefetin tüm unsurlarının mesajlarından ibaret.

Twitter’ın Türkiye seçimleri politikası; İşte ABD bakışlı ’SANA ÖZEL’ seçim kampanyası

Bu hesapları takip etmeseniz bile mesajları ekranınıza düşüyor.

Twitter kullanıcılarına "sana özel" diyerek bu hesapları tavsiye ederken hangi algoritmaya göre hareket ediyor? İlgilerimize, beğenilerimize uymayan hesaplar mı "bize özel?"

Adını bile duymadığım Sözcü yazarlarını beğenebileceğimi düşünüp yazılarını önüme düşürürken, her gün sektirmeden okuduğum Engin Ardıç'ın köşesini aramazsam Twitter'da bulamıyorum mesela...

Twitter’ın Türkiye seçimleri politikası; İşte ABD bakışlı ’SANA ÖZEL’ seçim kampanyası

Eğer algoritmanız böyle çalışıyorsa, internette koltuk değneği arayan birine basketbol topu önermeniz gerekmez mi?
Kaldı ki Twitter da zaten Ocak 2023'te devreye koyduğu "sana özel" uygulamasında algoritmanın kullanıcının beğeni ve ilgisine göre şekillendiğini açıklamıştı.

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