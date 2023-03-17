Twitter’ın Türkiye seçimleri politikası; İşte ABD bakışlı ’SANA ÖZEL’ seçim kampanyası

Elon Musk, Twitter'ı aldığı günlerde şirkette ne kadar karanlık alan varsa neşter attı. Bütün cerahat ortalığa saçıldı...

Sitede hangi kullanıcının öne çıkartılacağına, hangi gazetecinin "gömüleceğine" CIA'dan FBI'a müdahale etmeyen kalmamış. İşi ABD Başkanı'nın hesabını sansürlemeye kadar vardıran sansür masaları harıl harıl çalışmış.

Ne var ki sorun ABD ile sınırlı değil. ABD'nin manipülasyon aygıtı olarak çalışan Twitter'ın diğer ülkelerdeki işleyişi, politikaları Musk'tan önce nasılsa aynen devam ediyor.