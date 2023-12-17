Uğur Mumcu’yu kim öldürdü? 30 yıl sonra gelen açıklamada çarpıcı detay - Melih Altınok yazdı

Evet, önüne her konulanı yemeyenler için belki ortada yeni açığa çıkmış bir gerçek yok. 90'larda Türkiye'ye çekilen operasyonda kuklaya değil kuklacıya bakanlar zaten Mumcu'nun katilinin İran olmadığını biliyorlar.

Ne var ki hâlâ Uğur Mumcu'yu İran'ın, şeriatçıların öldürdüğü masalına inanarak Türkiye'yi, dünyayı algılamaya devam eden kitleler var bu ülkede.

