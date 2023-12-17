Uğur Mumcu’yu kim öldürdü? 30 yıl sonra gelen açıklamada çarpıcı detay - Melih Altınok yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugün kaleme aldığı "Uğur Mumcu'yu İran mı öldürdü İsrail mi?" başlıklı köşe yazısında önemli bilgiler paylaştı. Uğur Mumcu'yu İsrail'in öldürdüğünü söyleyen Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş'un, suikast timinin kaç kişilik olduğundan ve nereden girişi yaptıklarından tutun da olayın üstünün nasıl örtüldüğüne kadar ayrıntılı bilgiler verdiğini aktaran Melih Altınok, "Artık suikastla ilgili bildiklerini yazmaya karar verdiğini söyleyen Karakuş, neden 30 yıl bekledi? İsrail'in gündem olmasını mı?" sorusunu yöneltti. İşte detaylar...