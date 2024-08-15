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Haberler Galeri Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Kapatma sebeplerimizin karşılığını aldık!
Giriş Tarihi: 15.08.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 10:19

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Kapatma sebeplerimizin karşılığını aldık!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, stajyer öğrencilerle bir araya geldi. Gündem, geçtiğimiz günlerde uygulana Instagram'a erişim engeliydi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Uraloğlu, Instagram'ın yasakçı bir zihniyet uyguladığına dikkat çekti. "Bence buraları niye kapattığımızdan ziyade, niye kapatmak zorunda kaldığımızı beraber sorgulamalıyız" dedi.

AA
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Kapatma sebeplerimizin karşılığını aldık!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, stajyer öğrencilere seslenerek, "Doğru yerlerde, branşlarınıza uygun şekilde staj yapmak ve orada gayret etmek, o staj programında sizinle ilgilenen kişilerin olması gerçek bir staj olacaktır. O stajın da sizin öğrenim ile meslek hayatınızda kıymeti olacaktır, olmalıdır" dedi. Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Ulusal Staj Programı Geleneksel Kariyer Buluşması" kapsamında, 417 stajyer öğrenciyle bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan Uraloğlu, kendi stajyerlik döneminden bahsetti.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Kapatma sebeplerimizin karşılığını aldık!

Yapılan stajların önemine dikkati çeken Uraloğlu, "Doğru yerlerde, branşlarınıza uygun şekilde staj yapmak ve orada gayret etmek, o staj programında sizle ilgilenen kişilerin olması, gerçek bir staj olacaktır. O stajın da sizin öğrenim ile meslek hayatınızda kıymeti olacaktır, olmalıdır. Yaptığınız stajların hayatınızda, ilerleyen zamanda anlatmaya değer şeylerin olması önemli. Eleman istihdamı seçme imkanı olan kurumlarımızda bu stajyer arkadaşlardan seçme imkanı da olacak. İş başvurunuzda nerede staj yaptığınızın da kıymeti olacaktır." diye konuştu.

Bugünün işinin yarına bırakılmaması gerektiğini, zamanın kıymetli olduğunu ve onu en iyi şekilde doğru olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, vücut ve akıl sağlığı için de düzenli yaşamın, sporun ve kötü alışkanlıklar edinmemenin önem taşıdığını dile getirdi.

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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Kapatma sebeplerimizin karşılığını aldık!

"NEDEN KAPATMAK ZORUNDA KALDIĞIMIZ SORGULANMALI"

Uraloğlu, sosyal medya uygulaması Instagram'ın kapalı olduğu sürece ilişkin de değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Bazen, bazı olaylar o kadar hızlı gelişir ki sizin orada hızlı vaziyet almanız gerekir. Bu süreç de böyle oldu. Bu konuda kamuoyundan beklediğim tepkinin çok çok altında bir tepki aldığımı söyleyebilirim. Burada uluslararası bir şirket ve onun kuralları var. Siz de bir ülkesiniz ve onun da kuralları, kanunları ve hassasiyetleri var. Burada önemli olan bir şirketin kuralları mıdır, bir ülkenin kanunları mıdır veya bir milletin hissiyatı mıdır? 60 milyona yakın sosyal medya kullanıcısının olduğu Instagram'ın dünyada ilk 10'un içinde kullanıcısının olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Biz yasakçı bir zihniyete sahip değiliz. Bence buraları niye kapattığımızdan ziyade, niye kapatmak zorunda kaldığımızı beraber sorgulamalıyız. Sosyal medya platformu hiçbir kurala bağlı olmadan sizin paylaşımınızı kaldırıp askıya alabiliyor ya da kapatabiliyor. O mu yasakçı, biz mi yasakçıyız, bunu tartışabiliriz. Instagram'ı kapatma sebeplerimizin genel karşılığını sağladık, aldık."

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Kapatma sebeplerimizin karşılığını aldık!

"MUTLAKA YABANCI DİL ÖĞRENİN"

Türkiye'de sosyal medya uygulamalarında vakit geçirme süresinin dünya ortalamasının üzerinde olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, orada paylaşılan birçok bilginin de otomatik olarak doğru olduğunun düşünüldüğünü ve teyit etme gereği duyulmadığını ifade etti. Uraloğlu, özellikle kriz anlarında paylaşılan bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi ve sorgulanması gerektiğini vurguladı. Kendisinin sosyal medya hesabını 2015'te açtığı bilgisini veren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Hepimizin prensiplerinin olması gerekir. Öğrenmenin yaşı yok, her yaşta mutlaka öğreneceğiniz şeyler var. Mutlaka doğru kanaldan öğrenmemiz gereken şeyler var. Siz yoğun şekilde yaşıyorsunuz. Ben 34 yıl kamuda çalıştım. Karayolları Genel Müdürlüğünden geldim, orada çok şey öğrendim. Şu an Bakanlığı yönetiyorum. 18 genel müdürlük ve 6 bağımsız başkanlık olmak üzere toplam 24 tane, bunların hepsinin her şeyini bilmek benim için mümkün değil. Öyle bir iddia içinde olamam, ben de oraları öğreniyorum ama oraları yönetecek kadar. Onun için öğrenmenin yaşı yok. İşbirliğine ve istişare mekanizmasına açık olmamız ve herkese görüşlerini sormamız lazım."

Uraloğlu, yabancı dil öğrenimine ilişkin de gençlere tavsiyelerde bulunarak, üniversiteden sonra da olsa İngilizce'nin mutlaka öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Kapatma sebeplerimizin karşılığını aldık!

Bu konuda ülke olarak her türlü imkana sahip olunduğunu dile getiren Uraloğlu, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde BTK Akademiden hiçbir ücret ödenmeden İngilizce öğrenilebilir. Mutlaka bir yabancı dil öğrenin. İkinci ve üçüncü yabancı dili öğrenmek için de gayret edin, bunun faydasını göreceksiniz. Ayrıca her türlü kaynak ve kitabı bol bol okumamız lazım" dedi. Uraloğlu, ülke geneline yapılan yatırımlara da dikkati çekerek, iletişimle ilgili alana son 22 yılda 276 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.

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