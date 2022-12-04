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Haberler Galeri Ülkeyi de kavga-dövüş yönetmek isteyen 6'lı masaya uyarı: Anayasaya aykırı!
Giriş Tarihi: 04.12.2022 08:35 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 08:35

Ülkeyi de kavga-dövüş yönetmek isteyen 6'lı masaya uyarı: Anayasaya aykırı!

Millet İttifakı'nın; Cumhurbaşkanının bütün siyasi parti genel başkanları birlikte karar alacağını açıklaması ve CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak kabinede görevde almaları yönündeki ifadeleri tepkiyle karşılandı. Gazetemize konuşan siyasiler ve hukukçular, Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçildiğini, Anayasada 'Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir' ifadelerinin yer aldığını hatırlattarak şu ifadeleri kullandı: "Yürütme yetkisinin devri ve başka kişilere havalesi mümkün değildir. Açıkça Anayasa ihlal edilecek, sivil darbe yapılacak, dar bir kadro iktidar olacak deniliyor."

HARUN SEKMEN
Ülkeyi de kavga-dövüş yönetmek isteyen 6’lı masaya uyarı: Anayasaya aykırı!

Son dakika haberler: 6'lı masa üyelerinin; Cumhurbaşkanının bütün siyasi parti liderleriyle ortak hareket edeceğini açıklamasının yankıları sürüyor. İttifakı oluşturan partilerin liderlerinin, olası bir kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapma yönünde görüş bildirmeleri hukukçuların tepkisine neden oldu.

Ülkeyi de kavga-dövüş yönetmek isteyen 6’lı masaya uyarı: Anayasaya aykırı!

"HUKUKUN VE SİYASETİN GÜCÜ HİÇE SAYILACAK"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum: "Bu masanın Türkiye'yi kör kuyulara mahkum etme tasarımı. Cumhurbaşkanı ve parti genel başkanları birlikte yönetecek, hükümet olacak demek darbeciliktir. Açıkça anayasa ihlal edilecek, sivil darbe yapılacak, dar bir kadro iktidar olacak' deniyor. Altılı masadan gelen son açıklamalar masaya hakim zihniyetin ibretlik bir dışa vurumudur. Milli iradenin, hukukun ve siyasetin gücünün hiçe sayıldığı oligarşik bir yapının ülkeyi kayıtdışı bir şekilde yönetme arzusu bir anayasa taslağı adı altında servis edilmiştir."

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Ülkeyi de kavga-dövüş yönetmek isteyen 6’lı masaya uyarı: Anayasaya aykırı!

ANAYASAYA AYKIRI

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı avukat Mehmet Sarı: "Cumhurbaşkanın kaynağını Anayasadan alan yetkilerini 6 masa bileşenleri paylaşmaya karar vermişlerdir. Bu anlamda milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı 6 kişinin talimatları ile işlem yapması açıkça anayasamıza aykırıdır.

Ülkeyi de kavga-dövüş yönetmek isteyen 6’lı masaya uyarı: Anayasaya aykırı!

Yine Ahmet Davutoğlu'nun 6 genel başkanın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması ve milletvekilliğinden ayrılması önerisi de 6 genel başkanın güvensizlikle meseleyi ele aldıklarını göstermektedir. 2023 seçimlerine girerken 6 genel başkanın öncelikle siyasi geleceklerini sağlama alma telaşında olduklarını göstermektedir.

Ülkeyi de kavga-dövüş yönetmek isteyen 6’lı masaya uyarı: Anayasaya aykırı!

CUMHURBAŞKANININ SEMBOLİK GÖREV ÜSTLENMESİ ANAYASAYA AYKIRIDIR

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı: "Mezkûr hükmüyle Anayasa yürütme yetkisini cumhurbaşkanına vermektedir. Bu hüküm emredicidir. Yani bu hükme rağmen cumhurbaşkanının sembolik görev üstlenmesi, değişik bir ifade ile yürütme yetkisini bir başka kişi veya organa devretmesi anayasaya aykırı olur. Böyle bir durumda görev üstlenen kişi veya organın yaptığı tasarruflar da anayasaya aykırı olur."

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