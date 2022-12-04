Ülkeyi de kavga-dövüş yönetmek isteyen 6’lı masaya uyarı: Anayasaya aykırı!

CUMHURBAŞKANININ SEMBOLİK GÖREV ÜSTLENMESİ ANAYASAYA AYKIRIDIR

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı: "Mezkûr hükmüyle Anayasa yürütme yetkisini cumhurbaşkanına vermektedir. Bu hüküm emredicidir. Yani bu hükme rağmen cumhurbaşkanının sembolik görev üstlenmesi, değişik bir ifade ile yürütme yetkisini bir başka kişi veya organa devretmesi anayasaya aykırı olur. Böyle bir durumda görev üstlenen kişi veya organın yaptığı tasarruflar da anayasaya aykırı olur."