Giriş Tarihi: 04.12.2022 08:35
Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
08:35
Ülkeyi de kavga-dövüş yönetmek isteyen 6'lı masaya uyarı: Anayasaya aykırı!
Millet İttifakı'nın; Cumhurbaşkanının bütün siyasi parti genel başkanları birlikte karar alacağını açıklaması ve CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak kabinede görevde almaları yönündeki ifadeleri tepkiyle karşılandı. Gazetemize konuşan siyasiler ve hukukçular, Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçildiğini, Anayasada 'Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir' ifadelerinin yer aldığını hatırlattarak şu ifadeleri kullandı: "Yürütme yetkisinin devri ve başka kişilere havalesi mümkün değildir. Açıkça Anayasa ihlal edilecek, sivil darbe yapılacak, dar bir kadro iktidar olacak deniliyor."