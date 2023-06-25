Ümit Özdağ, CHP’den istenen ’15 vekil’ sürecini anlattı! Akşener’i yalanladı: Gerçekleri yansıtmıyor

Akşener'i yalanlayan Özdağ, Twitetr hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Akşener, "CHP'den 15 milletvekili aldım. Bedel ödemekten bıktım" demiş. Bu açıklama gerçekleri yansıtmıyor. CHP, 15 milletvekili karşılığında iYİ Parti'den bedel istemedi. Şimdi olayların gelişmesini özetleyeyim. İYI Parti'nin seçimlere sokulmaması için Ankara'da gizli bir toplantı yapıldığı ve karar alındığı bilgisi bana ulaştı. Bu bilgiyi Akşener ile paylaştım. Akşener bunun üzerine Kılıçdaroğlu ile görüştü ve TBMM'de grup kurarak seçime girmek için 15 milletvekili istedi. Kılıçdaroğlu çok istekli davranmamış.