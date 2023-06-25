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Giriş Tarihi: 25.06.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 11:02

Ümit Özdağ, CHP'den istenen '15 vekil' sürecini anlattı! Akşener'i yalanladı: Gerçekleri yansıtmıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, ittifak ortağı CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Akşener, 2019'da yerel seçime girmek için CHP'den 15 milletvekili istemesinin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu belirterek, "O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in 'Diyet'ine döndü bu iş." dedi. Akşener'in '15 vekil' çıkışına, o dönem İYİ Parti'de olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yanıt geldi. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akşener'i yalanladı ve '15 vekil' sürecini anlattı. İşte detaylar...

Ümit Özdağ, CHP’den istenen ’15 vekil’ sürecini anlattı! Akşener’i yalanladı: Gerçekleri yansıtmıyor

Seçim sonuçlarının ardından hüsrana uğrayan muhalefet kanadında yeni gelişmeler yaşanıyor. CHP'de 'değişim' tartışmaları yaşanırken, İYİ Parti'de ise dün 3. Olağan Kurultay gerçekleştirildi. ATO Congresium'da düzenlenen kurultayda konuşan Akşener, zehir zemberek ifadeler kullanarak birlikte yol yürüdüğü CHP'yi hedef aldı.

Ümit Özdağ, CHP’den istenen ’15 vekil’ sürecini anlattı! Akşener’i yalanladı: Gerçekleri yansıtmıyor

2019'daki seçim sürecini hatırlatan Akşener, CHP'den 15 vekil istemesinin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu dile getirdi. Akşener, "Cumhuriyet Halk Partisinden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in 'Diyet'ine döndü bu iş." dedi.

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Ümit Özdağ, CHP’den istenen ’15 vekil’ sürecini anlattı! Akşener’i yalanladı: Gerçekleri yansıtmıyor

MASAYI BİR KEZ DAHA DEVİRDİ!

Konuşmasının devamında CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Akşener, koalisyon masasını bir kez daha devirdi, "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." diye konuştu.

Ümit Özdağ, CHP’den istenen ’15 vekil’ sürecini anlattı! Akşener’i yalanladı: Gerçekleri yansıtmıyor

ÖZDAĞ, '15 VEKİL' SÜRECİNİ ANLATTI: AKŞENER'İ YALANLADI!

Akşener'in 2019'daki yerel seçimlere girmek için CHP'den 15 milletvekili istediği dönemde İYİ Parti'de olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaşananları anlattı.

Ümit Özdağ, CHP’den istenen ’15 vekil’ sürecini anlattı! Akşener’i yalanladı: Gerçekleri yansıtmıyor

Akşener'i yalanlayan Özdağ, Twitetr hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Akşener, "CHP'den 15 milletvekili aldım. Bedel ödemekten bıktım" demiş. Bu açıklama gerçekleri yansıtmıyor. CHP, 15 milletvekili karşılığında iYİ Parti'den bedel istemedi. Şimdi olayların gelişmesini özetleyeyim. İYI Parti'nin seçimlere sokulmaması için Ankara'da gizli bir toplantı yapıldığı ve karar alındığı bilgisi bana ulaştı. Bu bilgiyi Akşener ile paylaştım. Akşener bunun üzerine Kılıçdaroğlu ile görüştü ve TBMM'de grup kurarak seçime girmek için 15 milletvekili istedi. Kılıçdaroğlu çok istekli davranmamış.

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