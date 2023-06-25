Ümit Özdağ, CHP’den istenen ’15 vekil’ sürecini anlattı! Akşener’i yalanladı: Gerçekleri yansıtmıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, ittifak ortağı CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Akşener, 2019'da yerel seçime girmek için CHP'den 15 milletvekili istemesinin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu belirterek, "O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in 'Diyet'ine döndü bu iş." dedi. Akşener'in '15 vekil' çıkışına, o dönem İYİ Parti'de olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yanıt geldi. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akşener'i yalanladı ve '15 vekil' sürecini anlattı. İşte detaylar...