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Giriş Tarihi: 19.07.2023 01:50 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 02:13

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli anlaşmadaki o detayı ilk kez açıkladı: Görüşmedeki isim...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yapmış olduğu 3 bakanlık ve MİT Başkanlığına dair gizli anlaşmanın detaylarını anlattı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Böyle bir madde yok" ifadesine de yanıt veren Özdağ, o anlaşma sırasında Kılıçdaroğlu'nun yanında kimin olduğunu da ilk kez açıkladı. Özdağ, anlaşmaya dair belgelerinin kendisinde ve Kılıçdaroğlu'nda olduğunu belirterek, CHP liderinin anlaşma olmadığına dair açıklama yapması halinde bu belgeleri paylaşacağını kaydetti.

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli anlaşmadaki o detayı ilk kez açıkladı: Görüşmedeki isim...

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın açıkladığı gizli anlaşma, hali hazırda koltuk savaşının yaşandığı CHP'de yeni bir krize daha yol açtı. Özdağ, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röpörtajda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yaptıkları yazılı mutabakatı açıklamıştı.

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli anlaşmadaki o detayı ilk kez açıkladı: Görüşmedeki isim...

3 BAKANLIK VE MİT BAŞKANLIĞI SÖZÜ

Buna göre Kılıçdaroğlu ile Özdağ, İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere 3 bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilatı başkanlığı konusunda mutabakat yaptı.

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Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli anlaşmadaki o detayı ilk kez açıkladı: Görüşmedeki isim...

YAZILI MUTABAKAT YAPMIŞLAR

Özdağ, "Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık." ifadesini kullanmıştı.

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli anlaşmadaki o detayı ilk kez açıkladı: Görüşmedeki isim...

"KILIÇDAROĞLU 'YOK' DERSE BELGELERİ PAYLAŞIRIM"

Ümit Özdağ, bugün katıldığı canlı yayın programında ise "gizli anlaşma" tartışmasını daha alevlendirecek sözler sarf etti. Gizli anlaşmanın bir nüshasının kendinde bir nüshasının ise Kılıçdaroğlu'nda olduğunu kaydeden Özdağ, CHP liderinin böyle bir protokol olmadığına dair açıklama yapması halinde bu belgeleri paylaşacağını söyledi.

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli anlaşmadaki o detayı ilk kez açıkladı: Görüşmedeki isim...

Özdağ konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Biz üç görüşme yaptık. Daha önce hiç görüşmedik. CHP Sözcüsü yoktu. Faik Bey'in söylemiş olduğu kendi aralarındaki iletişim sıkıntısıdır. Protokol imzalarken Kemal Bey'in danışmanı orada, benim de genel başkan yardımcım orada. Sayın Öztrak deneyimli bir politikacıdır. Kemal Bey'le görüşmüş olsaydı böyle bir açıklama yapmazdı.

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