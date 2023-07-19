Giriş Tarihi: 19.07.2023 01:50 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 02:13

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli anlaşmadaki o detayı ilk kez açıkladı: Görüşmedeki isim...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yapmış olduğu 3 bakanlık ve MİT Başkanlığına dair gizli anlaşmanın detaylarını anlattı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Böyle bir madde yok" ifadesine de yanıt veren Özdağ, o anlaşma sırasında Kılıçdaroğlu'nun yanında kimin olduğunu da ilk kez açıkladı. Özdağ, anlaşmaya dair belgelerinin kendisinde ve Kılıçdaroğlu'nda olduğunu belirterek, CHP liderinin anlaşma olmadığına dair açıklama yapması halinde bu belgeleri paylaşacağını kaydetti.