Ümit Özdağ’dan bomba seçim itirafları! Gizli protokolün perde arkasını açıkladı: Yüzde 1’lik katkısı olmayanlar yüzünden kaybettik

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından 8'li koalisyon dağıldı… Gizli ortaklıklar ve protokoller birer birer ortaya çıkmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koalisyonun son ortağı Ümit Özdağ'a 3 bakanlık vermesi, kriz yarattı. Küçük ortaklar, 'bizim haberimiz yoktu' diyerek ortalığı karıştırdı… Ümit Özdağ ise gizli protokolün perde arkasını açıkladı… Yenilginin sebebi olarak koalisyon masasını hedef aldı. Yeni bir bomba daha patlattı: Kemal Kılıçdaroğlu'na baskı yaptılar... Yüzde 1'lik katkıları olmayanlar...