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Haberler Galeri UŞAK SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Uşak yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 14:49

UŞAK SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Uşak yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

2024 Yerel Seçimleri 31 Mart Pazar günü gerçekleşiyor. Türkiye'nin sandık başına gideceği seçimde 5 yıl süre boyunca büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticileri belirlenecek. Kullanılacak oylar ile birlikte yerel yönetimlerin belli olacağı seçimde Uşak seçim sonuçları sorgulanıyor. AK Parti'den Mehmet Çakım, CHP'den Özkan Yalım ve İyi Parti'den Mehmet Gür'ün aday gösterildiği seçimde milyonlarca seçmenin oylarıyla Uşak seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilecek. YSK tarafından belirlenen takvime göre yayın yasaklarının uygulanacak ve kaldırılmasıyla birlikte 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları sabah.com.tr adresi seçim sonuç ekranından öğrenilebilecek. İşte Uşak oy sonuçları

UŞAK SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Uşak yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli idareler seçimleri gerçekleşiyor. 2024 yılı yerel seçimleriyle birlikte Uşak il ve ilçelerinde yerel yöneticiler milyonlarca vatandaşın oyuyla belirlenecek. Sandıklardaki sayım ile birlikte sonuçlar şekillenecek ve yayın yasağının hemen ardından sonuçlar ilan edilmeye başlayacak. Anlık ve güncel tüm sonuçlar sabah.com.tr Uşak 2024 seçim sonuçları ekranında yer alacak. İşte sabah.com.tr 31 Mart yerel seçim sonuçları sorgulama sayfası...

UŞAK SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Uşak seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz

UŞAK SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Uşak yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

UŞAK SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK PARTİ Mehmet Çakın

CHP Özkan Yalım

İYİ Parti Muhammet Gür

MHP Sezer Ateş

Yeniden Refah Partisi Erol Korkmaz

DEM Parti Sanya Hakimoğulları

Uşak Seçim Sonuçları Linkine Tıklayarak Canlı ve Anlık Olarak Adayların Oy Oranlarını Görüntüleyebilirsiniz.

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UŞAK SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Uşak yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

UŞAK SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Uşak seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz

Banaz seçim sonuçları için tıklayınız!

Eşme seçim sonuçları için tıklayınız!

Karahallı seçim sonuçları için tıklayınız!

Sivaslı seçim sonuçları için tıklayınız!

Ulubey seçim sonuçları için tıklayınız!

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UŞAK SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Uşak yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

UŞAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Uşak'ta AK Parti'den Mehmet Çakın , CHP Özkan Yalım , İYİ Parti Muhammet Gür, Yeniden Refah Partisi Erol Korkmaz, DEM Parti Sanya Hakimoğulları ve MHP Sezer Ateş

ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

UŞAK SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Uşak yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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