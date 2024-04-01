ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Üsküdar yerel seçim sonuçlarında kim kazandı?

Üsküdar seçim sonuçları 2024 ekranında sıkı takip ediliyor. Açılan sandık sayının tamamlanmasına doğru yaklaşılırken hangi aday önde, kim kazanıyor soruları yöneltiliyor. AK Parti ve CHP gibi siyasi partilerden aday çıkarılan ilçede gözler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) resmi verilerinde. Adayların canlı oy oranları Üsküdar'da kim kazandı sorusunu yanıtlayacak. İşte, İstanbul Üsküdar yerel seçim sonuçları canlı takip sayfası...