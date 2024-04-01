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Haberler Galeri ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Üsküdar yerel seçim sonuçlarında kim kazandı?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 00:01 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 00:01

ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Üsküdar yerel seçim sonuçlarında kim kazandı?

Mahalli İdareler Seçimleri oy sayımı sürecinde devam ediyor. İstanbul'da büyükşehirin yanı sıra ilçe bazında da araştırmalar hız kazanıyor. AK Parti'den Hilmi Türkmen, CHP'den Sinem Dedetaş gibi isimlerin aday olduğu Üsküdar seçim sonuçları 2024 son dakika verileri ile takip ediliyor. YSK verilerinin ekranlara yansımasıyla birlikte adayların ve partilerin oy oranlarında son durum ilçe sakinlerinin gündeminde. Üsküdar'da seçimi kim kazandı sorusuna yanıt arayan seçmen, gözlerini seçim sonucu sayfasına çevirdi. İşte, İstanbul Üsküdar yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı...

ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Üsküdar yerel seçim sonuçlarında kim kazandı?

Üsküdar seçim sonuçları 2024 ekranında sıkı takip ediliyor. Açılan sandık sayının tamamlanmasına doğru yaklaşılırken hangi aday önde, kim kazanıyor soruları yöneltiliyor. AK Parti ve CHP gibi siyasi partilerden aday çıkarılan ilçede gözler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) resmi verilerinde. Adayların canlı oy oranları Üsküdar'da kim kazandı sorusunu yanıtlayacak. İşte, İstanbul Üsküdar yerel seçim sonuçları canlı takip sayfası...

ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Üsküdar yerel seçim sonuçlarında kim kazandı?

İSTANBUL ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | CANLI

31 Mart günü sandığa giden seçmen Megakent için hazırlanan oy pusulasında birçok aday gördü ve tercihini yaptı. Sırada oy sayımı var. Açılan sandık sayısı adım adım tamamlanıyor.

İstanbul Üsküdar adayları arasında AK Parti'den Hilmi Türkmen, CHP'den Sinem Dedetaş, Yeniden Refah Partisi'nden Turgut Sadıkoğlu, Zafer Partisi'nden Nursel Çelikol, Saadet Partisi'nden Yılmaz Bayat gibi isimler bulunuyor.

Adayların oy oranlarında son durum için İstanbul Üsküdar Seçim Sonuçları linkine tıklayabilirsiniz.

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ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Üsküdar yerel seçim sonuçlarında kim kazandı?

ÜSKÜDAR MAHALLELERİ

33 mahalleden oluşan Üsküdar'ın nüfusu, 2022 TÜİK verilerine göre 524.452 kişi olarak tespit edilmiştir. İşte, o mahalleler:

Acıbadem, Ahmediye, Altunizade, Aziz Mahmut Hüdayi, Bahçelievler, Barbaros, Beylerbeyi, Bulgurlu, Burhaniye, Cumhuriyet, Çengelköy, Ferah, Güzeltepe, İcadiye, Kandilli, Kısıklı, Kirazlıtepe, Kuleli, Kuzguncuk, Küçük Çamlıca, Küçüksu, Küplüce, Mehmet Akif Ersoy, Mimar Sinan, Muratreis, Salacak, Selami Ali, Selimiye, Sultantepe, Ünalan, Valide-İ Atik, Yavuztürk, Zeynep Kamil

ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Üsküdar yerel seçim sonuçlarında kim kazandı?

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 İstanbul Üsküdar seçim sonuçları verilerine bakıldığında 159.320 alınan oy ve %48.25 oy oranı ile AK Parti adayı Hilmi Türkmen'in Üsküdar Belediye Başkanı olarak seçildiği görülüyor.

Geçmiş ve güncel oy oranlarına 2024 seçim sonuçları sayfasından ulaşabilirsiniz.

ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Üsküdar yerel seçim sonuçlarında kim kazandı?

TÜRKİYE SEÇİM SONUCU 2024

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