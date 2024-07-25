Üsküdarlılar yaz ortasında temiz suya hasret kaldı! Musluklardan çamur akıyor

Bu sıcaklarda en nihayetinde çalışma tarihinin belli olduğu bir konuda neden sağlıklı bir bilgilendirme, anonsla duyuru yapılmaz. Ben ya da bir başkanı İSKİ'nin sayfasına girerek arıza bilgilendirme sorgulaması yapmak zorunda değiliz ya da böyle bir imkanımız da olmayabilir. İyi bir iletişimle bu kriz yönetimi pek ala yönetilebilirdi. Bizlerde bir gün öncesinden ona göre temiz su stoklardık. Su kesintisi boyunca da mağdur olmadan bu durumu atlatabilirdik" dedi.