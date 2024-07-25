Giriş Tarihi: 25.07.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
11:07
Üsküdarlılar yaz ortasında temiz suya hasret kaldı! Musluklardan çamur akıyor
İBB kamu iştiraki İSKİ, İstanbul'un incisi Üsküdar'ı yaz ortasında susuz bıraktı. Su arıza giderme çalışmaları kapsamında gece saatlerinde başlayan kesinti 11 saattir giderilemedi. Üsküdar'ın belirli bölgelerine su verilmeye başlanmasıyla vatandaşlar 3 saat boyunca akan çamurlu suyu sadece izlemekle yetindi. Duş alamayan, yemeklerini yapamayan, su içemeyen Üsküdarlılar tepki gösterdi. İşte detaylar...