Giriş Tarihi: 04.03.2023 10:56
Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
11:04
Uzman isimden kritik açıklama! İstanbul’da depremden en çok hangi ilçeler etkilenecek? "Sağlam yerde oturuyorum diyemezsiniz"
Son dakika haberi... Türkiye Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Toplamda 11 ilimizi etkileyen depremde onbinlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan bu felaketin ardından uzman isimler olası İstanbul depremine dikkat çekti. Yapılan araştırmalara göre İstanbul'da kırılması beklenen 2 tane fay hattı var. Peki olası bir İstanbul depreminde en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İstanbul'da fay hattı nereden geçiyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...