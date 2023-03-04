Uzman isimden kritik açıklama! İstanbul’da depremden en çok hangi ilçeler etkilenecek? "Sağlam yerde oturuyorum diyemezsiniz"

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından gözler yine İstanbul'a çevrildi. Uzman isimler yaşanacak İstanbul depremi için peş peşe uyarılar yapıyor. Peki olası bir İstanbul depreminde en çok hangi ilçeler etkilenecek? İstanbul'da fay hattı nereden geçiyor. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'daki en sağlam zeminli ve riskli ilçeleri açıkladı. İşte detaylar...