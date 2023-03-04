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Haberler Galeri Uzman isimden kritik açıklama! İstanbul’da depremden en çok hangi ilçeler etkilenecek? "Sağlam yerde oturuyorum diyemezsiniz"
Giriş Tarihi: 04.03.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 11:04

Uzman isimden kritik açıklama! İstanbul’da depremden en çok hangi ilçeler etkilenecek? "Sağlam yerde oturuyorum diyemezsiniz"

Son dakika haberi... Türkiye Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Toplamda 11 ilimizi etkileyen depremde onbinlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan bu felaketin ardından uzman isimler olası İstanbul depremine dikkat çekti. Yapılan araştırmalara göre İstanbul'da kırılması beklenen 2 tane fay hattı var. Peki olası bir İstanbul depreminde en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İstanbul'da fay hattı nereden geçiyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

Uzman isimden kritik açıklama! İstanbul’da depremden en çok hangi ilçeler etkilenecek? Sağlam yerde oturuyorum diyemezsiniz

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından gözler yine İstanbul'a çevrildi. Uzman isimler yaşanacak İstanbul depremi için peş peşe uyarılar yapıyor. Peki olası bir İstanbul depreminde en çok hangi ilçeler etkilenecek? İstanbul'da fay hattı nereden geçiyor. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'daki en sağlam zeminli ve riskli ilçeleri açıkladı. İşte detaylar...

Uzman isimden kritik açıklama! İstanbul’da depremden en çok hangi ilçeler etkilenecek? Sağlam yerde oturuyorum diyemezsiniz

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY İLÇE İLÇE AÇIKLADI

İstanbul depremi ile ilgili konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, en sağlam ve en riskli ilçeleri açıkladı. Parsel bazında yersel değişimler olduğunu ifade eden Ersoy, "Benim söylemimden yola çıkarak ben sağlam yerde oturuyorum diyemezsiniz" dedi.

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Uzman isimden kritik açıklama! İstanbul’da depremden en çok hangi ilçeler etkilenecek? Sağlam yerde oturuyorum diyemezsiniz

İşte Prof. Dr Ersoy'a göre İstanbul'un en sağlam ve riskli ilçeleri;

EN SAĞLAM İLÇELER

Şile
Çekmeköy
Beykoz

Uzman isimden kritik açıklama! İstanbul’da depremden en çok hangi ilçeler etkilenecek? Sağlam yerde oturuyorum diyemezsiniz

Ümraniye
Kadıköy
Ataşehir

Uzman isimden kritik açıklama! İstanbul’da depremden en çok hangi ilçeler etkilenecek? Sağlam yerde oturuyorum diyemezsiniz

Sultanbeyli (Yüksek kesimleri iyi)
Sancaktepe (Yüksek kesimleri iyi)

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