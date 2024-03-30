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Haberler Galeri Van Edremit seçim sonuçları! YSK Van Edremit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:17 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 13:33

Van Edremit seçim sonuçları! YSK Van Edremit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri ile yeni dönemde göreve gelecek 1393 belediye başkanı halk oylamasıyla belirlenecek. Seçimde adayların oy oranları ve belediyelerde hangi partinin kazandığına ilişkin bilgiler YSK tarafından anbean duyurulacak. Bu kapsamda Van Edremit seçim sonuçları da anlık verilerle paylaşılacak. İkamet ettiğiniz ilçedeki oy oranlarını canlı olarak takip edebilmek için aşağıda yer alan YSK Van Edremit yerel seçim sonuçları ekranı üzerinden 2024 canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

Van Edremit seçim sonuçları! YSK Van Edremit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

2024 Türkiye Mahalli Seçimleri 5 yılın ardından 31 Mart Pazar günü gerçekleştiriliyor. Seçimlerde oy kullanan milyonlarca vatandaş hangi partinin yüzde kaç oy aldığını tespit edebilmek için seçimi hangi parti kazandı sorusuna yanıt arıyor. Van Edremit seçim sonuçları ile partilerin ve adayların oy oranları hakkında bilgiye aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İşte YSK Van Edremit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

VAN EDREMİT SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Van Edremit seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Van Edremit seçim sonuçları! YSK Van Edremit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

VAN EDREMİT SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: İsmail Say

CHP: Rıza Özcan

İYİ Parti: Tevfik Polat

DEM Parti: Rabia Başak Koç

Yeniden Refah: Güven Turgul

Zafer Partisi: Alper Karakoyunlu

HKP: Yahya Kemal Keçeci

Van Edremit Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Van Edremit seçim sonuçları! YSK Van Edremit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

VAN İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Mardin'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Bahçesaray Seçim Sonuçları

Başkale Seçim Sonuçları

Çaldıran Seçim Sonuçları

Çatak Seçim Sonuçları

Edremit Seçim Sonuçları

Erciş Seçim Sonuçları

Gevaş Seçim Sonuçları

Gürpınar Seçim Sonuçları

İpekyolu Seçim Sonuçları

Muradiye Seçim Sonuçları

Özalp Seçim Sonuçları

Saray Seçim Sonuçları

Tuşba Seçim Sonuçları

Van Edremit seçim sonuçları! YSK Van Edremit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

VAN EDREMİT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Van Edremit'te AK Parti İsmail Say, CHP Rıza Özcan, İYİ Parti Tevfik Polat, DEM Parti Rabia Başak Koç, Yeniden Refah Güven Turgul, Zafer Partisi Alper Karakoyunlu, HKP Yahya Kemal Keçeci ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Van Edremit seçim sonuçları! YSK Van Edremit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

VAN EDREMİT MAHALLELERİ

Edremit'te 30 mahalle vardır:

Akın

Andaç

Ayazpınar

Bakacık

Bakımlı

Çayırbaşı

Dilkaya

Doğanlar

Dönemeç

Elmalık

Eminpaşa

Enginsu

Erdemkent

Erenkent

Esentepe

Eski Cami

Gölkaşı

Kavurma

Kıyıcak

Köklü

Köprüler

Köşkköy

Kurubaş

Mülk

Selahattin Eyyubi

Süphan

Şabaniye

Taşkonak

Yeni

Yeni Cami

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