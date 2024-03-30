Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
13:33
Van Edremit seçim sonuçları! YSK Van Edremit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
31 Mart Yerel Seçimleri ile yeni dönemde göreve gelecek 1393 belediye başkanı halk oylamasıyla belirlenecek. Seçimde adayların oy oranları ve belediyelerde hangi partinin kazandığına ilişkin bilgiler YSK tarafından anbean duyurulacak. Bu kapsamda Van Edremit seçim sonuçları da anlık verilerle paylaşılacak. İkamet ettiğiniz ilçedeki oy oranlarını canlı olarak takip edebilmek için aşağıda yer alan YSK Van Edremit yerel seçim sonuçları ekranı üzerinden 2024 canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.