Giriş Tarihi: 30.03.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
11:19
Van Tuşba seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Tuşba seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı
Van Tuşba yerel seçim sonuçları sorgulanıyor. 164.451 kişilik nüfusu ile dikkat çeken Tuşba'da seçimi kim kazandı, hangi parti sorusu yanıt aramaya başladı. Bu hafta gelecek beş yılda kendisini yönetmesini istediği yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için sandığa gidecek binlerce seçmen için canlı ve anlık Tuşba seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte YSK canlı ve anlık oy oranları ile Tuşba yerel seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı.