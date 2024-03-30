Van Tuşba seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Tuşba seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Türkiye seçme hakkı için 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Milyonlarca seçmen oy pusulasında yer alan adaylardan kendisini temsil etmesini istediği aday için ayrılan bölüme mührünü basacak. Tuşba yerel seçim sonuçları sandıkların tamamının açılmasının ardından netlik kazanacak. YSK verileri ile il il, ilçe ilçe oy oranları kamuoyunun erişimine açılacak. Peki, 31 Mart 2024 Tuşba seçimi kim kazandı, hangi aday önde, seçim sonucu nasıl oldu? İşte, Van Tuşba seçim sonuçları ve adayların oy oranları.

VAN TUŞBA SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Van Tuşba seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.