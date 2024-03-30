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Haberler Galeri Van Tuşba seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Tuşba seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 30.03.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 11:19

Van Tuşba seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Tuşba seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Van Tuşba yerel seçim sonuçları sorgulanıyor. 164.451 kişilik nüfusu ile dikkat çeken Tuşba'da seçimi kim kazandı, hangi parti sorusu yanıt aramaya başladı. Bu hafta gelecek beş yılda kendisini yönetmesini istediği yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için sandığa gidecek binlerce seçmen için canlı ve anlık Tuşba seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte YSK canlı ve anlık oy oranları ile Tuşba yerel seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı.

Van Tuşba seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Tuşba seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Türkiye seçme hakkı için 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Milyonlarca seçmen oy pusulasında yer alan adaylardan kendisini temsil etmesini istediği aday için ayrılan bölüme mührünü basacak. Tuşba yerel seçim sonuçları sandıkların tamamının açılmasının ardından netlik kazanacak. YSK verileri ile il il, ilçe ilçe oy oranları kamuoyunun erişimine açılacak. Peki, 31 Mart 2024 Tuşba seçimi kim kazandı, hangi aday önde, seçim sonucu nasıl oldu? İşte, Van Tuşba seçim sonuçları ve adayların oy oranları.

VAN TUŞBA SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Van Tuşba seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Van Tuşba seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Tuşba seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

VAN TUŞBA SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti Abdulahat Arvas

CHP Şükrü Şahar

İYİ Parti Abdullah Akbaş

DEM Parti Abdullah Zeydan

Yeniden Refah Abdullah Sadıksoy

Zafer Partisi Mehmet Emin Özbey

Memleket Ali Ertuğrul Aybey

Tuşba Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Van Tuşba seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Tuşba seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

VAN İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Tekirdağ'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bahçesaray Seçim Sonuçları

Başkale Seçim Sonuçları

Çaldıran Seçim Sonuçları

Çatak Seçim Sonuçları

Edremit Seçim Sonuçları

Erciş Seçim Sonuçları

Gevaş Seçim Sonuçları

Gürpınar Seçim Sonuçları

İpekyolu Seçim Sonuçları

Muradiye Seçim Sonuçları

Özalp Seçim Sonuçları

Saray Seçim Sonuçları

Tuşba Seçim Sonuçları

Van Tuşba seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Tuşba seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Abdulahat Arvas, CHP Şükrü Şahar, İYİ Parti Abdullah Akbaş, DEM Parti Abdullah Zeydan, Yeniden Refah Abdullah Sadıksoy, Zafer Partisi Mehmet Emin Özbey, Memleket Ali Ertuğrul Aybey Söylemezoğlu ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Van Tuşba seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Tuşba seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

TUŞBA MAHALLELERİ

Abdurrahman Gazi

Adıgüzel

Akçaören

Akçift

Akköprü

Alabayır

Alaköy

Altıntepe

Arısu

Aşıt

Atmaca

Ayanıs

Bağdaşan

Bardakçı

Beyüzümü

Canik

Çakırbey

Çitören

Çobanoğlu

Çolpan

Çomaklı

Dağönü

Değirmenözü

Derebey

Dibekdüzü

Dilimli

Ermişler

Esenpınar

Gedelova

Göllü

Gölyazı

Gülsünler

Güvençli

Halkalı

Hıdırköy

İskele

İstasyon

Kalecik

Karaağaç

Kasımoğlu

Kelle

Koçköy

Kolsatan

Kozluca

Kumluca

Meydancık

Mollakasım

Ocaklı

Otluca

Özkaynak

Özyurt

Pirgarip

Sağlamtaş

Satıbey

Seyrantepe

Şahgeldi

Şemsibey

Tabanlı

Tevekli

Topaktaş

Yalnızağaç

Yaylıyaka

Yemlice

Yeniköşk

Yeşilköy

Yeşilsu

Yumrutepe

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