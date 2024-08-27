Giriş Tarihi: 27.08.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
12:25
Vaniköy’deki kaçak inşaat skandalında yeni perde! Doğayı böyle tahrip etmişler
Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaata İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin göz yumduğu belgelenmişti. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'ın Vaniköy Mahallesi'nde Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaatta yapılan çalışmalarla doğal zemine ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunarak tahribat yapıldığını tespit etti.