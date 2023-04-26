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Haberler Galeri Vatandaşın beklediği hizmetler iptal edildi! İBB heykele ve madalyona 6 milyon 497 bin TL yatırdı
Giriş Tarihi: 26.04.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 12:56

Vatandaşın beklediği hizmetler iptal edildi! İBB heykele ve madalyona 6 milyon 497 bin TL yatırdı

İBB yönetimi, vatandaşın beklediği bazı hizmetleri kaynak yetersizliğini öne sürerek iptal etti. Bunun yerine İstanbullunun cebinden 6 milyon 497 bin TL ödeyerek heykel, tablo ve madalyon aldı.

BARIŞ SAVAŞ
Vatandaşın beklediği hizmetler iptal edildi! İBB heykele ve madalyona 6 milyon 497 bin TL yatırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi vatandaşa hizmet üretmede kullanması gereken parayı sanat eseri alımları adı altında heykele ve tabloya yatırdığı ortaya çıktı.

Vatandaşın beklediği hizmetler iptal edildi! İBB heykele ve madalyona 6 milyon 497 bin TL yatırdı

Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar tarafından İBB meclisine sunulan ve 2022 Yılı Meclis Denetim Raporu'na yansıyan detaylara göre, İBB yönetimi adrese teslim ihalelerin gerçekleştirildiği 22B usulüyle heykel ve tabloya 4 milyon 265 bin 250 TL +KDV ile 5 milyon 33 bin TL ödeme yaptığı tespit edildi.

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Vatandaşın beklediği hizmetler iptal edildi! İBB heykele ve madalyona 6 milyon 497 bin TL yatırdı

Rapora göre, İBB yönetimi, sanat eseri niteliğinde 5 adet denizanası ile 15 adet cam yaprak satın alınması işinde Fatma Şebnem Karagöl'e 285 bin TL + KDV ödedi.

Vatandaşın beklediği hizmetler iptal edildi! İBB heykele ve madalyona 6 milyon 497 bin TL yatırdı

Bir başka ihalede ise Anadolu ve Avrupa yakalarında yeni açılacak kütüphanelerde sergilenmek üzere 14 adet sanat eseri ve heykel alımını 254 bin 500 TL + KDV ödeme yaparak Sanat Gezgini Sanat Eserleri Pazarlama Tic. LTD. ŞTİ adlı şirkete verdi.

Vatandaşın beklediği hizmetler iptal edildi! İBB heykele ve madalyona 6 milyon 497 bin TL yatırdı

İBB, Yaşar Kemal Kütüphanesi'nde sergilenmek üzere "Kalemler Yerleştirmesi" adlı 10 parça kağıt heykelin satın alması ihalesini de Deniz Yılmaz Akman'dan 18 bin TL +KDV karşılığında satın aldı.

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