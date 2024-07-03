Giriş Tarihi: 03.07.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
16:44
X'te alçak manipülasyon: Türklüğün sembolü 'Bozkurt' işaretini terörize etmeye kalkıştılar!
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Millilerin destansı galibiyeti coşkuyla kutlandı. Avusturya maçında 2 golle yıldızlaşan Merih Demiral'ın 'Bozkurt' işareti ise Türkiye düşmanlarında büyük rahatsızlık yarattı. UEFA sevinçle ilgili soruşturma başlatırken, Alman yetkililer ise hazımsızlık seviyelerini adeta başka boyuta taşıdı. X'te Demiral'ın paylaşımının hedef alınarak manipülasyon içeren 'topluluk notu' eklenmesi ise sosyal medyada kullanıcılarından büyük tepki gördü.