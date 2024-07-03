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Haberler Galeri X'te alçak manipülasyon: Türklüğün sembolü 'Bozkurt' işaretini terörize etmeye kalkıştılar!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 16:44

X'te alçak manipülasyon: Türklüğün sembolü 'Bozkurt' işaretini terörize etmeye kalkıştılar!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Millilerin destansı galibiyeti coşkuyla kutlandı. Avusturya maçında 2 golle yıldızlaşan Merih Demiral'ın 'Bozkurt' işareti ise Türkiye düşmanlarında büyük rahatsızlık yarattı. UEFA sevinçle ilgili soruşturma başlatırken, Alman yetkililer ise hazımsızlık seviyelerini adeta başka boyuta taşıdı. X'te Demiral'ın paylaşımının hedef alınarak manipülasyon içeren 'topluluk notu' eklenmesi ise sosyal medyada kullanıcılarından büyük tepki gördü.

SABAH İNTERNET
X’te alçak manipülasyon: Türklüğün sembolü ’Bozkurt’ işaretini terörize etmeye kalkıştılar!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Türkiye adına golleri kaydeden Merih Demiral'ın gol sevincinde bozkurt işareti yapması nedeniyle UEFA soruşturma başlattı.

X’te alçak manipülasyon: Türklüğün sembolü ’Bozkurt’ işaretini terörize etmeye kalkıştılar!

UEFA'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açıldığı ifade edildi.

UEFA'nın skandalına başta vatandaşlar olmak üzere siyasiler çok sert yanıt verdi.

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X’te alçak manipülasyon: Türklüğün sembolü ’Bozkurt’ işaretini terörize etmeye kalkıştılar!

ALMAN YETKİLİLERDEN HAZIMSIZLIK!

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istedi.

X’te alçak manipülasyon: Türklüğün sembolü ’Bozkurt’ işaretini terörize etmeye kalkıştılar!

Faeser, sosyal medya playformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

X’te alçak manipülasyon: Türklüğün sembolü ’Bozkurt’ işaretini terörize etmeye kalkıştılar!

Bakan Faeser ayrıca, "Güvenlik yetkililerimiz Almanya'daki aşırı sağcı Türkleri yakından takip ediyor. 'Bozkurtlar' Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin denetimi altında." ifadelerini kullandı.

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