X’te alçak manipülasyon: Türklüğün sembolü ’Bozkurt’ işaretini terörize etmeye kalkıştılar!

UEFA'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açıldığı ifade edildi.

UEFA'nın skandalına başta vatandaşlar olmak üzere siyasiler çok sert yanıt verdi.