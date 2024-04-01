Yaban Çiçekleri 3. bölüm fragmanı izle! ATV Yaban Çiçekleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YABAN ÇİÇEKLERİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ela, olanları kabullenmekte güçlük çekiyor ve babasının yanında olamadığı için kendini suçluyordur. Kılıç ise Ela'ya destek olmaya çalışır.

Kılıç'ın, Osman Fevzi'nin intihar ettiğini açıklamasıyla Nurten evine geri döner ve her şeyin eski haline dönmesini ister. Nurten ve Berna arasında bir yüzleşme yaşanır. Bu yüzleşmenin galibi kim olacaktır?