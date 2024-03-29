Yalı Çapkını 64. bölüm bekleniyor: "İyi ki karşıma çıkmışsın Antep Fıstığı!" Star Tv ile Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle

Pelin ile Kaya arasındaki yakınlık yeni çatışmaların doğmasına neden olurken, Seyran Pelin'i sert bir şekilde uyarır. Geçmişte yaşanan kötü günleri geride bırakan Ferit ve Seyran birbirlerine olan sevgi ve güvenlerini hissettirirler. Yılların özlemiyle kavuşacakları günü bekleyen Halis ve Hattuç'u, en mutlu günlerinde korkunç bir sürpriz beklemektedir.