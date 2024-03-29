Yalı Çapkını 64. bölüm bekleniyor: "İyi ki karşıma çıkmışsın Antep Fıstığı!" Star Tv ile Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle

Giriş Tarihi: 29.03.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
17:55
Her cuma günü Star Tv ekranlarında yayınlanan dizi Yalı Çapkını 64.bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizinin yeni bölümü için canlı izle araştırması yapılıyor. Seyran ve Ferit yeniden kavuşmuşken Halis Ağa ve Hattuç Hala'nın düğünlerini yapmak için hazırlanırlar. Her şey güzel ilerlerken büyük bir sorun onları beklemektedir. Suna ve Kaya ilişkisinde de son gelinmiştir. Peki, bundan sonra neler olacak? İşte Yalı Çapkını 64. bölüm canlı izle