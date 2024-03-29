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Haberler Galeri Yalı Çapkını 64. bölüm bekleniyor: "İyi ki karşıma çıkmışsın Antep Fıstığı!" Star Tv ile Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 29.03.2024 17:52 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 17:55

Yalı Çapkını 64. bölüm bekleniyor: "İyi ki karşıma çıkmışsın Antep Fıstığı!" Star Tv ile Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle

Her cuma günü Star Tv ekranlarında yayınlanan dizi Yalı Çapkını 64.bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizinin yeni bölümü için canlı izle araştırması yapılıyor. Seyran ve Ferit yeniden kavuşmuşken Halis Ağa ve Hattuç Hala'nın düğünlerini yapmak için hazırlanırlar. Her şey güzel ilerlerken büyük bir sorun onları beklemektedir. Suna ve Kaya ilişkisinde de son gelinmiştir. Peki, bundan sonra neler olacak? İşte Yalı Çapkını 64. bölüm canlı izle

Yalı Çapkını 64. bölüm bekleniyor: İyi ki karşıma çıkmışsın Antep Fıstığı! Star Tv ile Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle

Yalı Çapkını'nın yeni bölümü için canlı izle araştırması yapan izleyiciler 64.bölümü merakla bekliyorlar.Pelin ile Kaya arasındaki yakınlık yeni çatışmaların doğmasına neden olurken, Seyran Pelin'i sert bir şekilde uyarır. Peki Suna'nın yeni hamlesi ne olacak? İşte Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle

Yalı Çapkını 64. bölüm bekleniyor: İyi ki karşıma çıkmışsın Antep Fıstığı! Star Tv ile Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Yalı Çapkını dizisi yeni bölümünü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

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Yalı Çapkını 64. bölüm bekleniyor: İyi ki karşıma çıkmışsın Antep Fıstığı! Star Tv ile Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle

YALI ÇAPKINI 64. BÖLÜM ÖZETİ

Hattuç'un gelişi yalıdaki düzenin baştan aşağı değişeceğinin habercisidir. Halis Ağa'nın sonsuz desteğini arkasına alan Hattuç, otoritesini hissettirmeye başlarken, evdeki herkes diken üstündedir. Doktorundan öğrendiği bir gelişme İfakat'ı sarsarken, önemli bir karar için acele etmesi gerektiğini fark eder.

Yalı Çapkını 64. bölüm bekleniyor: İyi ki karşıma çıkmışsın Antep Fıstığı! Star Tv ile Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle

Evde kına hazırlıkları sürerken, misilleme bir saldırının gelebileceğinden şüphelenen Ferit, güvenlik önlemlerinin artırılmasını ister ve şüphelerinde haklı çıkar. Şirkette yeniden gücünü artırmak isteyen Orhan, sert adımlar atmaktan çekinmez.

Yalı Çapkını 64. bölüm bekleniyor: İyi ki karşıma çıkmışsın Antep Fıstığı! Star Tv ile Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle

Pelin ile Kaya arasındaki yakınlık yeni çatışmaların doğmasına neden olurken, Seyran Pelin'i sert bir şekilde uyarır. Geçmişte yaşanan kötü günleri geride bırakan Ferit ve Seyran birbirlerine olan sevgi ve güvenlerini hissettirirler. Yılların özlemiyle kavuşacakları günü bekleyen Halis ve Hattuç'u, en mutlu günlerinde korkunç bir sürpriz beklemektedir.

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