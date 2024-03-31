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Haberler Galeri Yalova Yerel Seçim Sonuçları | YSK 2024 Yalova seçim sonuçları takip ekranı ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:40

Yalova Yerel Seçim Sonuçları | YSK 2024 Yalova seçim sonuçları takip ekranı ile partilerin canlı ve anlık oy oranları

Yerel seçimler için tüm Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidiyor. Seçimleri bulunduğu ilde ilçe ilçe anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar, Yalova'da seçimi kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Seçim akşamı YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte sandıklardan çıkan her oy Yalova seçim sonuçları ekranına anlık olarak yansıyacak. Aşağıda yer alan linke tıklayarak YSK Yalova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Yalova seçim sonuçları! YSK Yalova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri için sandık başına giden seçmenler, oy sayımının başlamasıyla birlikte anlık verileri inceliyor. Yalova'da seçimi kim kazandı sorusuna yanıt bulmak için sabah.com.tr Yalova seçim sonuçları ekranına göz atabilir, il il ilçe ilçe arama yapabilirsiniz. İşte YSK Yalova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

YALOVA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Yalova seçim sonuçları ekranı üzerinden il ve ilçe bazında arama yaparak canlı verilere ulaşabilirsiniz.

Yalova seçim sonuçları! YSK Yalova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

YALOVA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mustafa Tutuk

CHP: Mehmet Gürel

İYİ Parti: Halil İbrahim Tokay

DEM Parti: Cengiz Topbaşlı

Yeniden Refah Partisi: Ayhan Polat

Yalova Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Yalova seçim sonuçları! YSK Yalova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

YALOVA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Yalova'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Yalova Merkez Seçim Sonuçları

Altınova Seçim Sonuçları

Armutlu Seçim Sonuçları

Çınarcık Seçim Sonuçları

Çiftlikköy Seçim Sonuçları

Termal Seçim Sonuçları

Yalova seçim sonuçları! YSK Yalova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

YALOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Yalova'da AK Parti Mustafa Tutuk, CHP Mehmet Gürel, İYİ Parti Halil İbrahim Tokay, DEM Parti Cengiz Topbaşlı, Yeniden Refah Partisi Ayhan Polat ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yalova seçim sonuçları! YSK Yalova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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