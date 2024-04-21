Yargı 90. Bölüm izle! Kanal D Yargı son bölüm izle, kesintisiz!

YARGI 90. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, reyting rekortmeni dizisi Yargı yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin ekrana gelecek 90'ıncı bölümünün konusu şöyle;

Ilgaz, emniyet ve adliyedekiler peşine düştükleri, Tuğçe olayına karışmış kaçakları ölü olarak ele geçirmişlerdir. Akla gelen ihtimal şimdi daha da kuvvetlenmiştir; tüm bu ölümlerin arkasında Eren'in intikamı mı var? Ilgaz cevabını duymaktan korktuğu sorunun sonuna kadar ardına düşmeye, adalet terazisinde gram şaşmamaya kararlıdır.