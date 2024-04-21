Yargı 90. Bölüm izle! Kanal D Yargı son bölüm izle, kesintisiz!

Giriş Tarihi: 21.04.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
19:34
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı 21 Nisan 2024 Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan ve Arda Anarat gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımda bu hafta Ilgaz, emniyet ve adliyedekilerle birlikte peşine düştükleri, Tuğçe olayına karışmış kaçakları ölü olarak ele geçiriyor. Peki, bu durum okları Eren'e mi çevirecek? İşte, Yargı 90. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri!