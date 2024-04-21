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Haberler Galeri Yargı 90. Bölüm izle! Kanal D Yargı son bölüm izle, kesintisiz!
Giriş Tarihi: 21.04.2024 19:34 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 19:34

Yargı 90. Bölüm izle! Kanal D Yargı son bölüm izle, kesintisiz!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı 21 Nisan 2024 Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan ve Arda Anarat gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımda bu hafta Ilgaz, emniyet ve adliyedekilerle birlikte peşine düştükleri, Tuğçe olayına karışmış kaçakları ölü olarak ele geçiriyor. Peki, bu durum okları Eren'e mi çevirecek? İşte, Yargı 90. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri!

Yargı 90. Bölüm izle! Kanal D Yargı son bölüm izle, kesintisiz!

Kanal D ekranlarının dram ve aksiyon türündeki Yargı dizisi, her hafta izleyicisini bir yandan heyecanlandırırken, bir yandan da hüzünlendirmeye devam ediyor. Sevilen oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikâyesiyle Kanal D'nin uzun soluklu dizilerinden olan yapımda, 90. Bölümde heyecan dorukta! Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Yargı 90. Bölüm izle ekranı!

Yargı 90. Bölüm izle! Kanal D Yargı son bölüm izle, kesintisiz!

YARGI SON BÖLÜM İZLE!

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalmasıyla başlayan hikâyesiyle Kanal D dizisi Yargı, 90. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

21 Nisan 2024 Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Yargı 90. Bölüm izlemek için:

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler

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Yargı 90. Bölüm izle! Kanal D Yargı son bölüm izle, kesintisiz!

YARGI 90. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, reyting rekortmeni dizisi Yargı yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin ekrana gelecek 90'ıncı bölümünün konusu şöyle;

Ilgaz, emniyet ve adliyedekiler peşine düştükleri, Tuğçe olayına karışmış kaçakları ölü olarak ele geçirmişlerdir. Akla gelen ihtimal şimdi daha da kuvvetlenmiştir; tüm bu ölümlerin arkasında Eren'in intikamı mı var? Ilgaz cevabını duymaktan korktuğu sorunun sonuna kadar ardına düşmeye, adalet terazisinde gram şaşmamaya kararlıdır.

Yargı 90. Bölüm izle! Kanal D Yargı son bölüm izle, kesintisiz!

Tuğçe yavaş yavaş kendine gelirken, Efe'nin büyük sürprizi ile göz yaşlarına boğulacaktır. Osman ise Aylin'den boşanır boşanmaz kendisini Zümrüt'ün yanında, bilmediği karanlık bir plana adım adım çekilirken bulur.

Yargı 90. Bölüm izle! Kanal D Yargı son bölüm izle, kesintisiz!

Yekta Rafet ile iş birliğinde İclal'in geçmişinden gelen dosyanın peşinden gitmektedir. Öte yandan öfkesinin iyice arttığı Laçin'i köşeye sıkıştırmak için bir hamle daha yapar. Ceylin de yeni bir gelişmeyle bir anda kendisini okulda zehirlenen çocukların davasının tam göbeğinde, keşmekeş içerisinde bulur.

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