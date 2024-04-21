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Haberler Galeri YARGI 91. BÖLÜM FRAGMAN || Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 21.04.2024 22:58 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 22:58

YARGI 91. BÖLÜM FRAGMAN || Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yargı yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımın son bölümünde heyecanlı anlara yer verilirken, yeni bölüm fragman heyecanı da beraberinde geldi. Peki, Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, 91. Bölüm fragmanı izle!

YARGI 91. BÖLÜM FRAGMAN || Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarının dram türündeki Yargı dizisi, her hafta Pazar akşamı izleyicisi ile buluşuyor. Dizi severler, yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanını yakından takip ediyor. Peki, gelecek bölümde neler olacak? İşte, Yargı 91. Bölüm fragmanı…

YARGI 91. BÖLÜM FRAGMAN || Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YARGI SON BÖLÜM İZLE!

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalmasıyla başlayan hikâyesiyle Kanal D dizisi Yargı, 90. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

Yargı 90. Bölüm izlemek için:

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler

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YARGI 91. BÖLÜM FRAGMAN || Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YARGI YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Kanal D dizisi Yargı, ekranlara gelen son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündemde!

Yeni bölüm fragmanını yayınlanması halinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/yargi/fragmanlar

YARGI 91. BÖLÜM FRAGMAN || Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Ilgaz, emniyet ve adliyedekiler peşine düştükleri, Tuğçe olayına karışmış kaçakları ölü olarak ele geçirmişlerdir. Akla gelen ihtimal şimdi daha da kuvvetlenmiştir; tüm bu ölümlerin arkasında Eren'in intikamı mı var? Ilgaz cevabını duymaktan korktuğu sorunun sonuna kadar ardına düşmeye, adalet terazisinde gram şaşmamaya kararlıdır.

YARGI 91. BÖLÜM FRAGMAN || Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tuğçe yavaş yavaş kendine gelirken, Efe'nin büyük sürprizi ile göz yaşlarına boğulacaktır. Osman ise Aylin'den boşanır boşanmaz kendisini Zümrüt'ün yanında, bilmediği karanlık bir plana adım adım çekilirken bulur.

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