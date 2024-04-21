Giriş Tarihi: 21.04.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
22:58
YARGI 91. BÖLÜM FRAGMAN || Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yargı yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımın son bölümünde heyecanlı anlara yer verilirken, yeni bölüm fragman heyecanı da beraberinde geldi. Peki, Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, 91. Bölüm fragmanı izle!