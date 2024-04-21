YARGI 91. BÖLÜM FRAGMAN || Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Ilgaz, emniyet ve adliyedekiler peşine düştükleri, Tuğçe olayına karışmış kaçakları ölü olarak ele geçirmişlerdir. Akla gelen ihtimal şimdi daha da kuvvetlenmiştir; tüm bu ölümlerin arkasında Eren'in intikamı mı var? Ilgaz cevabını duymaktan korktuğu sorunun sonuna kadar ardına düşmeye, adalet terazisinde gram şaşmamaya kararlıdır.