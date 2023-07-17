Giriş Tarihi: 17.07.2023 07:44
Güncelleme Tarihi: 17.07.2023
07:47
Yasadışı göçe akıllı duvar! Optik kuleler, termal görüş kameraları, radar sistemleri...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Düzensiz göçle mücadelenin sonuçlarını vatandaş hissedecek' sözleri üzerine SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat sınırın sıfır noktasına giderek yapılan çalışmaları yerinde izledi. Yavuz Donat yazısında sınır güveliği için yapılan çalışmalarla ilgili elektro optik kuleler, gündüz ve gece termal görüş kameraları, radar sistemlerinin kullanıldığı söyledi...