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Haberler Galeri Yasadışı göçe akıllı duvar! Optik kuleler, termal görüş kameraları, radar sistemleri...
Giriş Tarihi: 17.07.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 07:47

Yasadışı göçe akıllı duvar! Optik kuleler, termal görüş kameraları, radar sistemleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Düzensiz göçle mücadelenin sonuçlarını vatandaş hissedecek' sözleri üzerine SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat sınırın sıfır noktasına giderek yapılan çalışmaları yerinde izledi. Yavuz Donat yazısında sınır güveliği için yapılan çalışmalarla ilgili elektro optik kuleler, gündüz ve gece termal görüş kameraları, radar sistemlerinin kullanıldığı söyledi...

YAVUZ DONAT
Yasadışı göçe akıllı duvar! Optik kuleler, termal görüş kameraları, radar sistemleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya'daki NATO zirvesi dönüşünde düzensiz göçle mücadele konusunda önemli mesajlar vermiş ve yerinde engellemenin öneminden bahsetmişti. Düzensiz göç denilince son dönemde akıllara Türkiye-İran sınırı geliyor. Bu bölgede yasadışı göçle ilgili ne tür önlemler alındığını gelip yerinde görmek istedim.
Bu sınır 1639'da Kasr-i Şirin anlaşması ile belirlendi.

Yasadışı göçe akıllı duvar! Optik kuleler, termal görüş kameraları, radar sistemleri...

Türkiye ile İran sınır uzunluğu 534 kilometre... Bu mesafenin 295 kilometresi Van ile İran arasında... Özetle;
İran'la en uzun sınırı olan şehir...
Van'dayız... Ve sınırın sıfır noktasındayız.
Bulunduğumuz noktanın;

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Yasadışı göçe akıllı duvar! Optik kuleler, termal görüş kameraları, radar sistemleri...

Van merkeze uzaklığı... 110 kilometre.
Çaldıran ilçesine uzaklığı... 40 kilometre.
Özalp ilçesi... 35 kilometre.
Devletimizin kararı:
Van'da, İran sınırına 180 kilometre duvar örülecek.
Şu andaki durum:
Duvarın, 112 kilometresi bitti.
Bugün... Duvarı... Duvarın iki tarafını... Hudut güvenliğini... 7/24 nöbet tutan Mehmetçiği... Sınırın sıfır noktası ile ilgili gözlemlerimizi anlatacağız.

Yasadışı göçe akıllı duvar! Optik kuleler, termal görüş kameraları, radar sistemleri...

HUDUT KARAKOLU

Altıncı Hudut Tugayı... Çaldıran Tugay Komutan Yardımcılığı... Kurudere Hudut Karakolu.
Albay Erman Kıyak... Tugay Komutan Yardımcısı.
Sınırda... Altıncı Hudut Tugayı'na bağlı karakol sayısı... 46.

Yasadışı göçe akıllı duvar! Optik kuleler, termal görüş kameraları, radar sistemleri...

Erman Albay'ın görev yaptığı sahadaki hudut karakolu... 25.
Tugaya bağlı iki komutan yardımcısı var... Diğeri Başkale'de... Albayrak Hudut Karakolu'nda.
Unutmadan... Konuştuğumuz, görevlilere ait fotoğraf yayınlamıyoruz.
Zira... Bazıları istihbarattan.
Ve... Asker görevde... Nöbette... Fotoğraf sakıncalı.

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