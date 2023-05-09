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Haberler Galeri Yavuz Ağıralioğlu ilk kez konuştu: HDP Kılıçdaroğlu’ndan devlet istiyor! İYİ Parti’den ses yok
Giriş Tarihi: 09.05.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 11:58

Yavuz Ağıralioğlu ilk kez konuştu: HDP Kılıçdaroğlu’ndan devlet istiyor! İYİ Parti’den ses yok

HDP'nin Türk siyasetine parmak sallayan, tehdit eden bir yapı haline getirilmesine tepki göstererek İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu uzun bir aranın ardından ilk kez konuştu. 7'li koalisyon masasının PKK destekli adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan ve İYİ Parti'nin sessizliğine isyan eden Ağıralioğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması Türkiye'yi sıkıştıracağına ve erken seçimin kaçınılmaz olduğuna işaret etti.

Yavuz Ağıralioğlu ilk kez konuştu: HDP Kılıçdaroğlu’ndan devlet istiyor! İYİ Parti’den ses yok

Geçtiğimiz ay Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dayatma ile İYİ Parti'ye rağmen aday yapılmasına, kendilerine edilen küfürlere ve HDP'nin masayı adeta esir almasına tepki göstererek istifa eden Yavuz Ağıralioğlu çok önemli açıklamalarda bulundu. Hürriyet'ten Hande Fırat, uzun zamandır sessizliğini koruyan Yavuz Ağıralioğlu'nun yol haritasına dair açıklamalarını aktardı.

Ağıralioğlu "İktidarı değiştirmek uğruna çocuklarımızın katillerinden medet umuyorlar" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu ilk kez konuştu: HDP Kılıçdaroğlu’ndan devlet istiyor! İYİ Parti’den ses yok

İşte İYİ Parti'deki büyük kopuşlardan biri olarak kayıtlara geçen Ağıralioğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

KEMAL BEY SİYASETİ SIKIŞTIRIR, ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZ OLUR

Kemal Bey kazanırsa, bu kazancın siyaset kulvarını sıkıştıracağını düşünüyorum. O yüzden bir sonraki seçim erkene alınmak zorunda kalacaktır. Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim.

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Yavuz Ağıralioğlu ilk kez konuştu: HDP Kılıçdaroğlu’ndan devlet istiyor! İYİ Parti’den ses yok

ÇOCUK KATİLLERİYLE İŞBİRLİĞİ UTANÇ VERİCİ!

İktidar değişikliği yapmak isteyenlerin, çocuklarımızın katillerinden medet ummaları utanç vericidir.

Yavuz Ağıralioğlu ilk kez konuştu: HDP Kılıçdaroğlu’ndan devlet istiyor! İYİ Parti’den ses yok

MUHAEFET YOKSUNLUĞU DA UTANÇ VERİCİ

Memleketin tamamını sarıp sarmalayacak bir muhalefet yoksulluğu utanç vericidir.

Yavuz Ağıralioğlu ilk kez konuştu: HDP Kılıçdaroğlu’ndan devlet istiyor! İYİ Parti’den ses yok

KANDİL KONUŞUYOR, İYİ PARTİ SESSİZ!

Bakın, Kandil'den açıklama geliyor: Faşizme karşı omuz omuza... İYİ Parti'den bekliyorum ki bir şeyler desinler. 'Çatışmasızlık' ilan etmiş PKK. Neymiş? Sürece zeval gelmesinmiş... Süreç dedikleri şey de Kemal Bey'in adaylığı... Bunlar oturdu, konuştu belli ki…

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