Giriş Tarihi: 09.05.2023 11:58
Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
11:58
Yavuz Ağıralioğlu ilk kez konuştu: HDP Kılıçdaroğlu’ndan devlet istiyor! İYİ Parti’den ses yok
HDP'nin Türk siyasetine parmak sallayan, tehdit eden bir yapı haline getirilmesine tepki göstererek İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu uzun bir aranın ardından ilk kez konuştu. 7'li koalisyon masasının PKK destekli adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan ve İYİ Parti'nin sessizliğine isyan eden Ağıralioğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması Türkiye'yi sıkıştıracağına ve erken seçimin kaçınılmaz olduğuna işaret etti.