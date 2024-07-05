Yine CHP yine engelleme! TOKİ’ye karşı değilim dedi imar planlarını iptal etti

HASTANE YAPILACAK ALANI SATACAKLARMIŞ!

Bayındır'ın yeni hastaneye ihtiyacı olduğunu belirten AK Parti İlçe Başkanı Veysel Bakıcıol, ''Bu ihtiyacı gidermek için kamuya ait 41 bin metrekarelik bir alan vardı. Önceki dönemde AK Partili Belediye Başkanımız Uğur Demirezen, bu yeri, hastane yapılması için İçişleri Bakanlığı'ndan belediyeye devir aldı. Şu anda belediyenin uhdesinde. Ama Bayındır Belediye Meclisi'nden bu yerin satılması yönünde bir karar alınacağını duyuyoruz. Umut ederim ki benim duyumum yanlış olur. Eğer bu karar alınırsa, Bayındır'daki hastane yapma imkanı biraz daha zor olur. İnşallah bu yönde de karar Bayındır Belediyesi'nden de çıkmaz.'' dedi.

İŞÇİ KIYIMINA SON VERİLSİN

Son günlerde Bayındır Belediyesi'nde işçi çıkartmalarının söz konusu olduğunu belirten Başkan Bakıcıol, ''Şu ana kadar duyduğumuz rakamlar 38. Bunun arkasından da yine işçi çıkarmaları olabileceğini düşünüyoruz. Öyle söylemler var. Ama biz Belediye Başkanımızdan bu kararından dönmesini istiyoruz. Çünkü seçim çalışmalarında 'İşçinin, emekçinin, alın teri ile çalışanın ekmeği ile oynamayacağız' diye söz verdi. İşçi çıkarma kararından vazgeçmesini arzuluyoruz.'' dedi.