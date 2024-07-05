Yine CHP yine engelleme! TOKİ’ye karşı değilim dedi imar planlarını iptal etti

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş Merkezli 11 ilde etkili olan ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinin yarattığı yıkım hafızalardaki tazeliğini korurken İzmir Büyükşehir Belediyesinden bu kadar da olmaz dedirten bir hamle daha geldi. Bu güne kadar başta Karabağlar olmak üzere İzmir'in bir çok ilçesinde vatandaşların TOKİ eli ile sağlıklı ve depreme dyanıklı konutlara ulaşmasını bakanlığın yaptığı imar planlarına açtığı davalarla geciktiren ya da engelleyen Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in Bayındır İlçesi Canlı Mahallesinde bir önceki başkan Tunç Soyer döneminde eski orman depolama alanına TOKİ tarafından toplu konut yapımına olanak tanıyan imar planlarını, askı süresi içinde Şehir Plancıları ve Mimarlar Odasının yaptığı itiraz doğrulusunda iptal etti. Geçtiğimiz günlerde TOKİ'ye karşı değilim açıklaması yapan Tugay'ın bu tavrı kafa karıştırdı. TOKİ, Bayındır'da giderek artan konut ihtiyacını karşılamak, dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda, depreme dayanıklı. sağıklı konutlara ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Canlı mahallesinde eski orman depolama alanına toplu konut yapmak için harekete geçti. GEÇEN DÖNEM OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ ARAYA YEREL SEÇİM GİRDİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUK HASTANE YAPILACAK ALANI SATACAKLARMIŞ! KARABAĞLAR'DA DA ENGEL OLMUŞLARDI