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Haberler Galeri Youtube'da rezil yayın! Dila Kent isimli kanalda çocukları hedef alan ahlaksız içerikler tepki çekti
Giriş Tarihi: 07.08.2024 01:09 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 01:24

Youtube'da rezil yayın! Dila Kent isimli kanalda çocukları hedef alan ahlaksız içerikler tepki çekti

Çocukların izleyebileceği tarzda içerikler üreten "Dila Kent" isimli Youtube kanalındaki rezil görüntüler büyük tepki çekti. Yaklaşık 6 milyon takipçisi olan kanalda kız çocuklarının cinsel içerikli danslara ve türlü türlü ahlaksızlıklara özendirildiği görüldü. Kanaldaki skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Sözde oyun adı altında kurgulanan kadın ya da erkek olduğu belli olamayan karakterle LGBT sapkınlığının da güzellemesi yapıldı. İşte o rezil görüntüler...

SABAH İNTERNET
Youtube’da rezil yayın! Dila Kent isimli kanalda çocukları hedef alan ahlaksız içerikler tepki çekti

Sosyal medyanın yaygınlaşması sosyal medya kullanım yaşını da küçültürken büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirdi. Artık herkesin elinde olan akıllı telefonlar çocuklar için bir vazgeçilmez hale geldi. Ancak sosyal medya platformlarında yer alan bazı içerikler dışarında görüldüğü gibi masum olmayabiliyor.

Youtube’da rezil yayın! Dila Kent isimli kanalda çocukları hedef alan ahlaksız içerikler tepki çekti

Bunun en yakın örneği 6 milyonu aşkın takipçisi olan ve genellikle küçük yaştaki kız çocuklarını hedef alan içerikler üreten "Dila Kent" isimli kanalda ortaya çıktı. Kanaldaki rezil görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti.

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Youtube’da rezil yayın! Dila Kent isimli kanalda çocukları hedef alan ahlaksız içerikler tepki çekti

Sertaç Abi isimli bir X kullanıcısı, Dila Kent adlı YouTube kanalındaki skandalı ifşa etti. Genellikle kız çocuklarına hitap eden oyun ve eğlence videoları yükleyen kanaldaki içeriklerin ne kadar tehlikeli olduğu gün yüzüne çıktı.

Youtube’da rezil yayın! Dila Kent isimli kanalda çocukları hedef alan ahlaksız içerikler tepki çekti

Açıldığı günden bu yana 7,7 milyar kez izlenen ve iki kanalda toplamda 1500 videosu bulunan içerikler, genellikle aşk ve ilişkiler gibi konuları ele alıyor. Son bir ayda 350 milyondan fazla izlenen kanaldaki videoların detayları ise görenleri dehşete düşürüyor.

Youtube’da rezil yayın! Dila Kent isimli kanalda çocukları hedef alan ahlaksız içerikler tepki çekti

"KURYEYLE CİLVELEŞECEĞİM Kİ DAHA ÇOK TAKİPÇİ GELSİN"

Paylaşılan videoların birinde "Eve gelen kuryeyle cilveleşeceğim ki daha çok takipçi gelsin" deniliyor ve kapı açıldıktan sonra 'twerk' olarak bilinen cinsellik temalı dans yapılıyor.

Başka bir videoda ise odasına koyduğu telefonla canlı yayın açan karakter garip hareketler yaparak, "Takipçilerim artıyor, Instagrammer olacağım" diyerek kız çocuklarına olumsuz davranışları örnek olarak sunuyor.

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