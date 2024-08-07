Youtube’da rezil yayın! Dila Kent isimli kanalda çocukları hedef alan ahlaksız içerikler tepki çekti

Sosyal medyanın yaygınlaşması sosyal medya kullanım yaşını da küçültürken büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirdi. Artık herkesin elinde olan akıllı telefonlar çocuklar için bir vazgeçilmez hale geldi. Ancak sosyal medya platformlarında yer alan bazı içerikler dışarında görüldüğü gibi masum olmayabiliyor.