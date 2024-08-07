Giriş Tarihi: 07.08.2024 01:09
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
01:24
Youtube'da rezil yayın! Dila Kent isimli kanalda çocukları hedef alan ahlaksız içerikler tepki çekti
Çocukların izleyebileceği tarzda içerikler üreten "Dila Kent" isimli Youtube kanalındaki rezil görüntüler büyük tepki çekti. Yaklaşık 6 milyon takipçisi olan kanalda kız çocuklarının cinsel içerikli danslara ve türlü türlü ahlaksızlıklara özendirildiği görüldü. Kanaldaki skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Sözde oyun adı altında kurgulanan kadın ya da erkek olduğu belli olamayan karakterle LGBT sapkınlığının da güzellemesi yapıldı. İşte o rezil görüntüler...