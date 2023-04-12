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Giriş Tarihi: 12.04.2023 19:53 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 19:55

YSK oy verme tarihlerini açıkladı: Yurt dışı seçmen nasıl oy kullanacak? İşte detaylar!

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt dışı seçmen için 27 Nisan'da başlayacak olan oy verme işlemlerinin, hangi temsilciliklerde ve tarihlerde yapılacağı ilan edildi.

AA
YSK oy verme tarihlerini açıkladı: Yurt dışı seçmen nasıl oy kullanacak? İşte detaylar!

Kurulun sayfasında yayımlanan ilana göre, yurt dışı seçmen, 74 ülkedeki 177 temsilcilikte 9 Mayıs'a kadar oy kullanma işlemi yapabilecek.

YSK oy verme tarihlerini açıkladı: Yurt dışı seçmen nasıl oy kullanacak? İşte detaylar!

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

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YSK oy verme tarihlerini açıkladı: Yurt dışı seçmen nasıl oy kullanacak? İşte detaylar!

Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

YSK oy verme tarihlerini açıkladı: Yurt dışı seçmen nasıl oy kullanacak? İşte detaylar!

Bu kapsamda Almanya'da 26 temsilcilikte oy verme işlemi gerçekleştirilebilecek. Bunlar Berlin, Düsseldorf, Essen, Essen/Dortmund, Essen/Siegen, Frankfurt, Frankfurt/Fulda, Frankfurt/Limburg, Hamburg, Hamburg/Kiel, Hannover, Hannover/Bremen, Karlsruhe, Karlsruhe/Mannheim, Kassel, Köln, Köln/Aachen, Mainz, Mainz/Saarbrücken, Münih, Münster, Münster/Bielefeld, Nürnberg, Nürnberg/Regensburg, Stuttgart ve Stuttgart/Ulm başkonsoloslukları olacak. Oy verme işlemleri Almanya'daki bazı temsilciliklerde 27 Nisan'da, bazılarında ise 29 Nisan'dan itibaren 9 Mayıs'a kadar sürecek.

YSK oy verme tarihlerini açıkladı: Yurt dışı seçmen nasıl oy kullanacak? İşte detaylar!

Yurt dışı seçmen ABD'de 9 temsilcilikte oy kullanabilecek. Bunlar Boston, Houston, Los Angeles, Miami, New York, New York/Long Island, New York/South Jersey ve Şikago başkonsoloslukları ile Vaşington Büyükelçiliği olacak. ABD'de 29 Nisan'dan itibaren oy kullanmaya başlanacak.

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