YSK oy verme tarihlerini açıkladı: Yurt dışı seçmen nasıl oy kullanacak? İşte detaylar!

Bu kapsamda Almanya'da 26 temsilcilikte oy verme işlemi gerçekleştirilebilecek. Bunlar Berlin, Düsseldorf, Essen, Essen/Dortmund, Essen/Siegen, Frankfurt, Frankfurt/Fulda, Frankfurt/Limburg, Hamburg, Hamburg/Kiel, Hannover, Hannover/Bremen, Karlsruhe, Karlsruhe/Mannheim, Kassel, Köln, Köln/Aachen, Mainz, Mainz/Saarbrücken, Münih, Münster, Münster/Bielefeld, Nürnberg, Nürnberg/Regensburg, Stuttgart ve Stuttgart/Ulm başkonsoloslukları olacak. Oy verme işlemleri Almanya'daki bazı temsilciliklerde 27 Nisan'da, bazılarında ise 29 Nisan'dan itibaren 9 Mayıs'a kadar sürecek.