HDP Kongresi’nde skandal görüntü! Sahneye çıkıp teröristbaşı Öcalan’ın posterini açtılar: Başsavcılık harekete geçti

"15.10.2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin Olağanüstü Kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşının posterinin açılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, verilen talimatlara istinaden posterleri açan iki şüpheli tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmışlardır."