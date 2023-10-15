Giriş Tarihi: 15.10.2023 14:50
Güncelleme Tarihi: 15.10.2023
15:28
HDP Kongresi’nde skandal görüntü! Sahneye çıkıp teröristbaşı Öcalan’ın posterini açtılar: Başsavcılık harekete geçti
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin 4'üncü Büyük Kongresi skandal görüntülere sahne oldu. Kongrede sahneye çıkan iki kişi, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, skandal görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığını ve teröristbaşının posterini açan iki şüphelinin tespit edilerek gözaltına alındığını bildirdi.