Giriş Tarihi: 02.04.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
16:48
Yunus Emre diskalifiye mi oldu? Survivor'da ipler gerildi! Yunus Emre diskalifiye mi olacak?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024'te tansiyon bir an olsun düşmüyor. Seda ile Yunus Emre arasındaki gerilimin dikkat çektiği son bölümde haftanın üçüncü eleme adayı dokunulmazlık mücadelesi sonrası ada konseyinde belirleniyor. Büyük bir mücadeleye sahne olan dokunulmazlık oyununun ardından düzenlenen konseyde Yunus Emre ve Seda arasında tartışmanın fitili ateşlendi. Yunus Emre, sinirlerine hakim olamayınca Acun Ilıcalı ile arasında gergin anlar yaşandı. Acun Ilıcalı konseyde adeta çılgına döndü. Peki Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak mı, ne zaman? Yunus Emre diskalifiye mi oldu?