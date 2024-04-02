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Haberler Galeri Yunus Emre diskalifiye mi oldu? Survivor'da ipler gerildi! Yunus Emre diskalifiye mi olacak?
Giriş Tarihi: 02.04.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 16:48

Yunus Emre diskalifiye mi oldu? Survivor'da ipler gerildi! Yunus Emre diskalifiye mi olacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024'te tansiyon bir an olsun düşmüyor. Seda ile Yunus Emre arasındaki gerilimin dikkat çektiği son bölümde haftanın üçüncü eleme adayı dokunulmazlık mücadelesi sonrası ada konseyinde belirleniyor. Büyük bir mücadeleye sahne olan dokunulmazlık oyununun ardından düzenlenen konseyde Yunus Emre ve Seda arasında tartışmanın fitili ateşlendi. Yunus Emre, sinirlerine hakim olamayınca Acun Ilıcalı ile arasında gergin anlar yaşandı. Acun Ilıcalı konseyde adeta çılgına döndü. Peki Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak mı, ne zaman? Yunus Emre diskalifiye mi oldu?

Yunus Emre diskalifiye mi oldu? Survivor’da ipler gerildi! Yunus Emre diskalifiye mi olacak?

Survivor All Star'ın son bölümünde Seda ile Yunus Emre arasındaki tansiyon dikkat çekti. Ilıcalı'nın, "Burada olduğunu unutma" şeklindeki sözleriyle Yunus Emre'ye sert çıktığı anlar yeni bölüme damgasını vururken yarışmacının sıkı takipçileri "Yunus Emre diskalifiye mi oldu?" merak ediyor. Aşırı sinirlenen Ilıcalı," Senin iflah olma şansın sıfır, düzelme şansın sıfır!" diyerek sert bir dille uyardı. Peki, Yunus Emre diskalifiye mi oldu? İşte detaylar.

Yunus Emre diskalifiye mi oldu? Survivor’da ipler gerildi! Yunus Emre diskalifiye mi olacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 74. bölümde gergin anlar yaşandı. Yeni bölümde Seda ve Yunus Emre arasındaki gerilim damga vurdu.

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Yunus Emre diskalifiye mi oldu? Survivor’da ipler gerildi! Yunus Emre diskalifiye mi olacak?

Oyun alanında Seda ile yaşadığı gerilimi konseyde de sürdüren Yunus Emre Özden'in tavırları sonrasında Acun Ilıcalı adeta çılgına döndü. Acun Ilıcalı Yunus Emre'nin ben kafayı yiyeceğim abi ben çıksam mı söylemine karşılık Yunus Emre'yi sert bir dille uyardı.

Yunus Emre diskalifiye mi oldu? Survivor’da ipler gerildi! Yunus Emre diskalifiye mi olacak?

ACUN ILICALI YUNUS EMRE'YE NE DEDİ?
Yunus Emre'nin çıkışına sinirlenen Acun Ilıcalı "Sen bir dinlesene beni. Nerede zannediyorsun kendini? 50 kere ceza yemişsin susamıyor musun hala? Sen ne diyorsun söylesene. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin iflah olma şansın sıfır, düzelme şansın sıfır! Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi?" sözleri ile tepki gösterdi.

Yunus Emre diskalifiye mi oldu? Survivor’da ipler gerildi! Yunus Emre diskalifiye mi olacak?

YUNUS EMRE DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Yunus Emre Özden'in diskalifiye olup olmayacağı ekrana gelecek olan yeni bölümde belli olacak. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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