Yunus Emre diskalifiye mi oldu? Survivor’da ipler gerildi! Yunus Emre diskalifiye mi olacak?

ACUN ILICALI YUNUS EMRE'YE NE DEDİ?

Yunus Emre'nin çıkışına sinirlenen Acun Ilıcalı "Sen bir dinlesene beni. Nerede zannediyorsun kendini? 50 kere ceza yemişsin susamıyor musun hala? Sen ne diyorsun söylesene. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin iflah olma şansın sıfır, düzelme şansın sıfır! Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi?" sözleri ile tepki gösterdi.