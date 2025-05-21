Altın son bir haftanın zirvesinde: Yüzde 2 değer kazandı! İşte güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİŞTE

Altın çarşamba günü 3 bin 300 doların üzerine kadar çıktı. ABD dolarındaki zayıflık tarafından desteklenen altın, son seanstan bu yana yüzde 2'den fazla kazanç elde etti. Ons altın nisan ayında 3 bin doların altına kadar gerilemişti. İsrail'in İran nükleer tesislerine saldırı planladığına dair haberler altın fiyatlarını yükselmesine yol açarken böyle bir saldırıya İran'dan misilleme gelmesi endişesi gözlerin Orta Doğu'ya çevirdi. İddiaların gerçekleşmesi halinde artan gerilimin altın fiyatları artırması ihtimali üzerinde duruluyor.