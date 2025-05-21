Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
10:49
Altın son bir haftanın zirvesinde: Yüzde 2 değer kazandı! İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları Moody's'in ABD'nin kredi notunu düşürmesi ve dolarda yaşanan zayıflık nedeniyle son bir haftanın zirvesine çıktı. Fiyatlarda yüzde 2'den fazla kazanç elde edilmesinde İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığında olduğu iddiası etkili oldu. Gram altın ne kadar? İşte son yükselişlerin ardından çeyrek, tam ve cumhuriyet altını fiyatları…