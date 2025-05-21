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Haberler Galeri Altın son bir haftanın zirvesinde: Yüzde 2 değer kazandı! İşte güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:39 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 10:49

Altın son bir haftanın zirvesinde: Yüzde 2 değer kazandı! İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları Moody's'in ABD'nin kredi notunu düşürmesi ve dolarda yaşanan zayıflık nedeniyle son bir haftanın zirvesine çıktı. Fiyatlarda yüzde 2'den fazla kazanç elde edilmesinde İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığında olduğu iddiası etkili oldu. Gram altın ne kadar? İşte son yükselişlerin ardından çeyrek, tam ve cumhuriyet altını fiyatları…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın son bir haftanın zirvesinde: Yüzde 2 değer kazandı! İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları, küresel siyasette belirsizliklerin azalmasıyla geçtiğimiz haftalarda yüzde 10 değer kaybederek rekor seviyelerden geri döndü. Ons altındaki geri çekilmelerin ardından gram altın 4 bin liranın altına kadar geriledi. İşte yeniden değer kazanan altın fiyatlarında son durum…

Altın son bir haftanın zirvesinde: Yüzde 2 değer kazandı! İşte güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİŞTE

Altın çarşamba günü 3 bin 300 doların üzerine kadar çıktı. ABD dolarındaki zayıflık tarafından desteklenen altın, son seanstan bu yana yüzde 2'den fazla kazanç elde etti. Ons altın nisan ayında 3 bin doların altına kadar gerilemişti. İsrail'in İran nükleer tesislerine saldırı planladığına dair haberler altın fiyatlarını yükselmesine yol açarken böyle bir saldırıya İran'dan misilleme gelmesi endişesi gözlerin Orta Doğu'ya çevirdi. İddiaların gerçekleşmesi halinde artan gerilimin altın fiyatları artırması ihtimali üzerinde duruluyor.

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Altın son bir haftanın zirvesinde: Yüzde 2 değer kazandı! İşte güncel altın fiyatları...

ALTIN DAHA CAZİP HALE GELDİ

Öte yandan Trump Rusya ve Ukrayna'nın derhal ateşkes görüşmelerine başlayacaklarını söyledi. Moody's'in artan borç seviyeleri nedeniyle ABD kredi notunu düşürmesinin ardından FED tarafından temkinli açıklamalar geldi. Yatırımcı güveni, tarife politikaları ve Trump'ın vergi reformları yakından takip ediliyor. Dolardaki zayıf görünüm altını küresel alıcılar için cazip hale getirdi.

Altın son bir haftanın zirvesinde: Yüzde 2 değer kazandı! İşte güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları ABD ve Çin arasındaki gümrük anlaşması ile düşüşe geçerek 3 bin liranın altını gördü. Gram, dolardaki zayıflıktan yararlanarak yeniden 4 bin lira eşiğinin üzerine çıktı.

Altın son bir haftanın zirvesinde: Yüzde 2 değer kazandı! İşte güncel altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alım:4.140,75
Satım:4.141,21