Altında alım fırsatı geldi mi? İslam Memiş altın fiyatları için beklenen seviyeyi açıkladı: İşte dikkat edilmesi gereken rakam

Altın, yükselen risk ortamında sürekli olarak artarak yıl sonu için beklenen seviyelere 1 ay gibi kısa bir sürede ulaştı. Gümrük vergileri konusunda geçici olarak da olsa uzlaşılması ve Rusya-Ukrayna arasında barış umutlarının doğması altın fiyatlarında sert düşüşlere yol açtı. Pek çok yatırımcı altında yaşanan gelişmeleri bir alım fırsatı olarak görüyor. İşte İslam Memiş'ten altın alacaklara önemli tavsiyeler…