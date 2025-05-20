Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
11:17
Altında alım fırsatı geldi mi? İslam Memiş altın fiyatları için beklenen seviyeyi açıkladı: İşte dikkat edilmesi gereken rakam
Altın küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle rekor seviyelerden geri döndü. Gram altın 4 bin TL'nin altına kadar geriledi. Belirsizliklerin devam etmesi altını desteklerken değer kayıpları sonrası yeniden toparlanma hareketleri gözlendi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altında alım fırsatı devam ediyor mu?" sorusuna cevap verdi. İşte altın piyasalarındaki son gelişmeler…