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Haberler Galeri Altında alım fırsatı geldi mi? İslam Memiş altın fiyatları için beklenen seviyeyi açıkladı: İşte dikkat edilmesi gereken rakam
Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 11:17

Altında alım fırsatı geldi mi? İslam Memiş altın fiyatları için beklenen seviyeyi açıkladı: İşte dikkat edilmesi gereken rakam

Altın küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle rekor seviyelerden geri döndü. Gram altın 4 bin TL'nin altına kadar geriledi. Belirsizliklerin devam etmesi altını desteklerken değer kayıpları sonrası yeniden toparlanma hareketleri gözlendi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altında alım fırsatı devam ediyor mu?" sorusuna cevap verdi. İşte altın piyasalarındaki son gelişmeler…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altında alım fırsatı geldi mi? İslam Memiş altın fiyatları için beklenen seviyeyi açıkladı: İşte dikkat edilmesi gereken rakam

Altın, yükselen risk ortamında sürekli olarak artarak yıl sonu için beklenen seviyelere 1 ay gibi kısa bir sürede ulaştı. Gümrük vergileri konusunda geçici olarak da olsa uzlaşılması ve Rusya-Ukrayna arasında barış umutlarının doğması altın fiyatlarında sert düşüşlere yol açtı. Pek çok yatırımcı altında yaşanan gelişmeleri bir alım fırsatı olarak görüyor. İşte İslam Memiş'ten altın alacaklara önemli tavsiyeler…

Altında alım fırsatı geldi mi? İslam Memiş altın fiyatları için beklenen seviyeyi açıkladı: İşte dikkat edilmesi gereken rakam

KÜRESEL PİYASALARDA TANSİYON DÜŞTÜ

Altın, Rusya ve Ukrayna arasında olası bir ateşkes konusundaki iyimserliğin güvenli liman varlıklarına olan talebi sınırladı. Salı günü itibari ile ons başına 3 bin 220 doların altına kadar geriledi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna ve Rusya'nın ateşkes için müzakere sürecini başlatacakları ancak görüşmelere ABD'nin katılmayacağı konuşuluyor.

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Altında alım fırsatı geldi mi? İslam Memiş altın fiyatları için beklenen seviyeyi açıkladı: İşte dikkat edilmesi gereken rakam

FED İNDİRİMLERE HAZIR DEĞİL

FED tarafından gelen açıklamalar da altın üzerinde baskıyı artırdı. New York Fed başkanı John Williams, belirsiz bir ekonomik görünümle karşı karşıya oldukları için Fed'in Eylül ayından önce faiz oranlarını düşürmeye hazır olmayabileceğini ifade etti. Atlanta Federal Rezerv Bankası Başkanı Raphael Bostic, tarife kaynaklı belirsizlik ortamında bu yıl bir faiz indirimi beklentisini tekrarladı.

Altında alım fırsatı geldi mi? İslam Memiş altın fiyatları için beklenen seviyeyi açıkladı: İşte dikkat edilmesi gereken rakam

ABD'YE NOT ŞOKU

Diğer yandan Moody's'in cuma günü ABD notunu "Aaa"dan "Aa1"e düşürmesi pazartesi günü külçe altın fiyatlarını yüzde 0,6 yükseltti.

Altında alım fırsatı geldi mi? İslam Memiş altın fiyatları için beklenen seviyeyi açıkladı: İşte dikkat edilmesi gereken rakam

ALTINDA ALIM FIRSATI GELDİ Mİ?

Altın piyasalarına yönelik açıklamalarda bulunan Memiş şunları kaydetti: Ons altın tarafında 3.100 dolar seviyesinin altına gerileyince buradan bir tepki yükselişi göreceğiz. 3.250 dolar seviyesine kadar yükselebilir öngörüm vardı. Şu anda 3.200 dolar seviyelerinde. 3.250 dolar seviyesi test edilir ve oradan bir düşüş olur. 3.100 dolar seviyesine kadar düşüş beklediğimi söyleyebilirim.