Giriş Tarihi: 24.08.2025 06:32
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 06:34
CHP "terörsüz Türkiye"nin gerçekleşmesinden korkuyor mu?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunmak adına şekilden şekile giriyor. İmamoğlu'nun yolsuzluk yapmadığını algısını kamuoyuna inandırabilmek adına türlü iddialarda bulunan Özgür özel bu sefer de 'beyaz toros'lardan medet umar hale geldi. Özgür Özel'in gerçek dışı iddialarına köşesinden cevap veren SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Yoksa CHP "terörsüz Türkiye"nin gerçekleşmesinden mi korkuyor?" sorusunu sordu.