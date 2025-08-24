CHP "terörsüz Türkiye"nin gerçekleşmesinden korkuyor mu?

Tesadüfe bakın, aynı günlerde bir meczup da (Ne hikmetse böyle olaylarda hep akli dengesi bozuk tipler seçiliyor!) Meclis'in önünde bir Toros yakıyordu. Hem de Diyarbakır ve Cumartesi Anneleri, Meclis'teki komisyonla konuşmaya geldiği gün... Anlaşılan birileri yine "terörsüz Türkiye"nin gerçekleşmesini istemiyor. CIA veya MOSSAD gibi karanlık güçlerin böyle zamanlarda harekete geçmesi şaşırtıcı değil, şaşırtıcı olan içerideki birilerinin de buna teşne olması...



