Giriş Tarihi: 09.08.2025 06:39
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025
06:40
CHP’li belediye denizin dibindeki alanı çöplüğe çevirdi! Çöpleri şikayet ettik belediye bizi cezalandırdı
İzmir'in gözde tatil yerlerinden Gümüldür'de lüks villaların olduğu ve denize 150 metre mesafedeki alandaki çöpler 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti. Doğayla iç içe araziyi belediyenin çöp depolama alanı olarak kullanması çevre sakinlerinin tepkisini çekiyor. Çevre sakinleri, "Çöp dağları ulusal ve yerel basında yer aldıktan sonra belediye bizi cezalandırdı. Adeta bizden öç alırcasına bölgeye daha fazla çöp döktü" dedi.