CHP’li belediye denizin dibindeki alanı çöplüğe çevirdi! Çöpleri şikayet ettik belediye bizi cezalandırdı

Uzun yıllardır belediye ekipleri tarafından çöp depolama alanı olarak kullanılan alan hem görüntü kirliliği yaratıyor, hem de etrafa mikrop saçıyor. Çöplerin bu alandan kaldırılmasını isteyen çevre sakinleri Menderes Belediyesi yetkililerini göreve çağırdı.