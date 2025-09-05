CHP’nin çok katmanlı krizi! Bu kavga partide siyaset yapanlarla, sonradan eklemlenenlerin hesaplaşmasıdır

CHP'nin yargıya düşmesi, parti içi hesaplaşmanın bir sonucu. Yargı süreçlerine mevcut yönetim itiraz edebilir. CHP'li yöneticiler, yargı süreçlerini aşırı siyasallaştırarak bu krizi iktidar-muhalefet rekabeti gibi göstermeye çalışabilir. Batı'ya mektup yazarak, medyasına demeç vererek iktidarı şikayet edebilir. Özgür Özel yönetimi ve onu destekleyenler zaten bunları yapıyor. Ancak CHP'nin çok katmanlı devam eden krizlerine bu yaklaşım çözüm olmaz. Aksine devam eden krizi daha da derinleştirir.



