Giriş Tarihi: 05.09.2025 07:22
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 07:23
CHP’nin çok katmanlı krizi! Bu kavga partide siyaset yapanlarla, sonradan eklemlenenlerin hesaplaşmasıdır
Yolsuzluk ve rüşvet davalarıyla çalkalanan CHP'de yeni krizin adın parti içi hesaplaşma. İstanbul il kongresinin iptali sonrası Gürsel Tekin kayyum olarak CHP İl Başkanlığı'na atanması üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel yargı kararlarını hiçe sayarak skandal açıklamalarda bulundu. CHP'deki parti içi hesaplaşmayı bugün köşesine taşıyan SABAH Gazetesi yazarı Nebi Miş; "Bu kriz, iktidar olamadığı yıllarda CHP'de siyaset yapanlarla, sonradan CHP'ye eklemlenenlerin hesaplaşmasıdır, kavgasıdır." dedi.