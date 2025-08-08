CIA ile gazetecilerin kirli işbirliği! Gabbard’ın çıkışı geçmişteki derin ilişkileri gündeme taşıdı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
08.08.2025

ABD'de geçtiğimiz günlerde eski Kongre üyesi Tulsi Gabbard'ın "CIA içinde Operation Mockingbird / Alaycı Kuş Operasyonu hâlâ sürüyor" açıklaması yeni bir tartışmayı alevlendirdi. Gabbard'ın çıkışı, istihbarat teşkilatlarının gazetecilerle kurduğu ilişkilerin geçmişte gerçekten ne kadar derin olduğunu ve bu ağların bugün dijital dünyada nasıl şekillendiğini bir kez daha gündeme taşıdı. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), 1950'li yıllardan itibaren medya üzerinde gizli etki kurmaya yönelik çeşitli programlar yürüttü. Bu programların en bilinenlerinden biri, kamuoyunda Operation Mockingbird / Alaycı Kuş Operasyonu olarak anılan yapı.

Bu yapıya göre CIA, gazetecileri ve medya kuruluşlarını kullanarak halkı yönlendirmek, yabancı ülkelerdeki siyasi süreçleri etkilemek ve kurumun dış politika hedeflerine uygun kamuoyu oluşturmak amacıyla medya içeriklerine doğrudan müdahale etti. 1975 yılında ABD Senatosu tarafından kurulan Church Komisyonu, CIA'nın medya ile olan ilişkilerini mercek altına aldı.

ÜNLÜ GAZETELER İŞİN İÇİNDE
Resmi belgeler CIA'nın 50'den fazla gazeteciyle ilişki kurduğunu, bazı haberlerin kurumları tarafından yönlendirildiğini ve gizli fonlar aracılığıyla bu ilişkilerin sürdürüldüğünü ortaya koydu.

Gazeteci Carl Bernstein bu sayının 400'e kadar çıkabileceğini iddia etti. Time, Newsweek, CBS ve New York Times gibi kurumlarda çalışan bazı gazetecilerin CIA için bilgi aktardığı iddia edildi.

GÜNÜMÜZDE TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ DEVREDE
Bugün etki daha çok algoritmalar, reklam stratejileri, içerik filtreleme gibi dijital yöntemlerle sürüyor olabilir. Stanford Üniversitesi'nden araştırmacı Renee DiResta'ya göre, modern propaganda artık doğrudan sansür değil, algoritmalarla manipülasyon şeklinde işliyor.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Ajansı (CISA), dezenformasyonla mücadele adına büyük teknoloji şirketleriyle işbirliği yaptığı için dolaylı sansür uygulamalarıyla eleştiriliyor.