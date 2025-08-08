CIA ile gazetecilerin kirli işbirliği! Gabbard’ın çıkışı geçmişteki derin ilişkileri gündeme taşıdı

Bu yapıya göre CIA, gazetecileri ve medya kuruluşlarını kullanarak halkı yönlendirmek, yabancı ülkelerdeki siyasi süreçleri etkilemek ve kurumun dış politika hedeflerine uygun kamuoyu oluşturmak amacıyla medya içeriklerine doğrudan müdahale etti. 1975 yılında ABD Senatosu tarafından kurulan Church Komisyonu, CIA'nın medya ile olan ilişkilerini mercek altına aldı.