Haberler Galeri Daltonlar cinayetinden Casperler çıktı! İşte o parmak izi: Çaldıkları otomobille ülkeye girmişler
Giriş Tarihi: 08.08.2025 09:23 Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 09:40

TikTok'ta gençleri ağlarına düşüren "Yeni nesil suç örgütleri" arasında yer alan Daltonlar'ın üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer'in İspanya'da öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganlardan birinin Avrupa çapında suç faaliyetleri yürüten Casper çetesinin önemli figürlerinden Burak Bulut olduğu ortaya çıkarken, saldırganların İspanya'ya Fransa'dan çaldıkları otomobille girdikleri belirlendi. 3 Türk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
İstanbul Bağcılar'da işlediği bir dizi suçtan sonra İspanya'ya kaçan Daltonlar'ın üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, Malaga'da akrabalarıyla tuttuğu bir evde yaşıyordu. Koçer, 3Ağustos günü Torrevieja'da restoran ve kafelerin bulunduğu bir caddede tek başına ilerlerken, spor kıyafetli, yüzleri açık ve şapkalı olarak hareket eden 3 saldırgan tarafından suikasta uğradı. Kafasına 1 vücudunun çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet eden Koçer tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Pedro Lorca Caddesi boyunca Plaza de Oriente yönünde yaya olarak kaçan 3 saldırgan daha sonra Fransa plakalı bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Ardından; 3 saldırgan ile polis arasında nefes kesen bir kovalamaca başladı. Saatler süren kovalamaca sonrası 3 saldırgan, suikast silahlarıyla birlikte yakalandı.

SALDIRININ ARKASINDAN CASPER ÇIKTI

Yerel Polis ve Torrevieja Sivil Muhafızları tarafından gözaltına alınan 3 saldırgan emniyette konuşmama hakkını kullanırken, saldırganlardan birinin Avrupa çapında suç faaliyetleri yürüten Casper çetesinin önemli figürlerinden Burak Bulut olduğu belirlendi. Diğer iki saldırganın ismi ise açıklanmadı.

FRANSA'DAN GİRMİŞLER

3 saldırganın 27 Temmuz tarihinde Fransa'dan çaldıkları bir otomobilin plakasını aynı model bir aracın plakası ile değiştirerek İspanya'ya girdikleri, olaydan birkaç gün önce ise Malaga'nın Estepona kasabasındaki bir süpermarketin otoparkındaki başka bir çatışmaya katıldıkları belirlendi.

Burak Bulut'un da aralarında bulunduğu 3 saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

