Giriş Tarihi: 08.08.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025
09:40
Daltonlar cinayetinden Casperler çıktı! İşte o parmak izi: Çaldıkları otomobille ülkeye girmişler
TikTok'ta gençleri ağlarına düşüren "Yeni nesil suç örgütleri" arasında yer alan Daltonlar'ın üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer'in İspanya'da öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganlardan birinin Avrupa çapında suç faaliyetleri yürüten Casper çetesinin önemli figürlerinden Burak Bulut olduğu ortaya çıkarken, saldırganların İspanya'ya Fransa'dan çaldıkları otomobille girdikleri belirlendi. 3 Türk tutuklanarak cezaevine gönderildi.