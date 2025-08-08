Daltonlar cinayetinden Casperler çıktı! İşte o parmak izi: Çaldıkları otomobille ülkeye girmişler

İstanbul Bağcılar'da işlediği bir dizi suçtan sonra İspanya'ya kaçan Daltonlar'ın üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, Malaga'da akrabalarıyla tuttuğu bir evde yaşıyordu. Koçer, 3Ağustos günü Torrevieja'da restoran ve kafelerin bulunduğu bir caddede tek başına ilerlerken, spor kıyafetli, yüzleri açık ve şapkalı olarak hareket eden 3 saldırgan tarafından suikasta uğradı. Kafasına 1 vücudunun çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet eden Koçer tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.