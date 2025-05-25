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Haberler Galeri EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ! Emekliye 4000 lira bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 11:33 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 11:33

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ! Emekliye 4000 lira bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi yüzde 33 artışla 4 bin liraya kadar çıkarıldı. SGK verilerine göre Kurban Bayramı'nda tam 16 milyon kişi emekli ikramiyesinden yararlanacak. Her iki bayramda toplam 8 bin lira ikramiye alacak olan emekliler ödeme takvimi için gün sayıyor. Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara geçecek? Kimler ikramiyelerden yararlanacak? İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ! Emekliye 4000 lira bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara geçeceği tarihi merak ediyor. SGK tarafından Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine ikramiye ödemesi yapılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ! Emekliye 4000 lira bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

4 YILDA 3 BİN 900 LİRA ARTTI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödeyecek. Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.
2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ! Emekliye 4000 lira bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

2018-2024 DÖNEMİNDE TOPLAM 252 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Ramazan Bayramı'nda 15,8 milyon kişiye toplam 57,2 milyar lira ikramiye ödeyen SGK, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak. Bu kapsamda, ödeme tarihlerinin bu hafta içi açıklanması, ikramiyelerin ise bayram haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Öte yandan, SGK'nin 2018-2024 yıllarındaki bayramlarda emekliye toplam ikramiye ödemesi 252,1 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ! Emekliye 4000 lira bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK?

Dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ikramiye alabilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ! Emekliye 4000 lira bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Dul yetim maaşı alanlar hisselerine göre emekli ikramiyesi alabilecek. Buna göre, yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 oranında ikramiye alacak.