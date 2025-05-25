Giriş Tarihi: 25.05.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
11:33
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ! Emekliye 4000 lira bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Emekli bayram ikramiyesi yüzde 33 artışla 4 bin liraya kadar çıkarıldı. SGK verilerine göre Kurban Bayramı'nda tam 16 milyon kişi emekli ikramiyesinden yararlanacak. Her iki bayramda toplam 8 bin lira ikramiye alacak olan emekliler ödeme takvimi için gün sayıyor. Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara geçecek? Kimler ikramiyelerden yararlanacak? İşte detaylar…