Giriş Tarihi: 07.08.2025 06:32
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025
06:33
İBB’nin kreşlerinde ‘taşere’ oyunu! 100 milyonu ceplerine indirdiler
İBB'ye yönelik 4'üncü dalga operasyonda tutuklanan ve itirafçı olan iş adamı Sarp Yalçınkaya'nın verdiği yeni ifade, İBB'deki haraç çetesinin iş adamlarından 'kreş yapacağız' diyerek aldıkları milyonlarca lirayı ceplerine indirdiğini ortaya koydu. Yalçınkaya, Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş'in Beyazlar İnşaat'tan kreş ve okul yapımı için 100 milyon lira istediğini dile getirerek, "Bu hayır işini Beyazlar İnşaat yapmaya başlıyor. Bunu hayır işi olarak yaptığı halde İBB ve Bakırköy Belediyesi, işi kendi kontrollerinde olan bir taşerona ihale edip sanki burayı kendileri yapıyormuş gibi belediyeden işi taşere ettikleri kişiye para aktarıyorlar. Sanki okulu taşeron şirket yapmış gibi belediye 100 milyonu taşeron şirkete ödüyor. Taşeron şirket ise kendisine ödenen 100 milyonu Fatih Keleş'e aktarıyor. Biz yaptık dedikleri kreş ve okulları İBB ve ilçe belediyeleri yapmıyormuş. Bu okul ve kreşleri gerçekte, hayırseverler yaparmış" diye konuştu.