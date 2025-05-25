Joker hakkını kullanmadan elendi: Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıdan büyük risk!

Yarışmaya bu hafta katılan, Çağla Taşdelen heyecanı ve sempatikliği ile yarışmaya renk kattı. Taşdelen 9. soruya sadece çift cevap joker hakkıyla gelirken, 200 bin TL'lik soruya ise "hiç bilmiyorum" ifadesinde bulunmasına rağmen soruyu joker kullanmadan yanıtladı.