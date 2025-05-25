Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Joker hakkını kullanmadan elendi: Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıdan büyük risk!
Giriş Tarihi: 25.05.2025 22:29 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 23:24

Joker hakkını kullanmadan elendi: Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıdan büyük risk!

ATV ekranlarının vazgeçilmezi, Türkiye'nin en çok sevilen ve en çok kazandıran yarışması olan, sunuculuğunu ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Yarışmaya bu hafta katılan Çağla Taşdelen 9. soruya sadece çift cevap joker hakkıyla geldi. 200 bin TL değerinde olan soru için "hiç bilmiyorum" ifadesinde bulunan Taşdelen, risk alarak soruyu yanıtladı. İşte soru ve yarışmacının cevabı…

Joker hakkını kullanmadan elendi: Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıdan büyük risk!

ATV ekranlarının sevilen ve çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla hız kesmeden devam ediyor.

Joker hakkını kullanmadan elendi: Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıdan büyük risk!

Yarışmaya bu hafta katılan, Çağla Taşdelen heyecanı ve sempatikliği ile yarışmaya renk kattı. Taşdelen 9. soruya sadece çift cevap joker hakkıyla gelirken, 200 bin TL'lik soruya ise "hiç bilmiyorum" ifadesinde bulunmasına rağmen soruyu joker kullanmadan yanıtladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Joker hakkını kullanmadan elendi: Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıdan büyük risk!

9'UNCU SORUDA ELENDİ

Yarışmacı Çağla Taşdelen, 9'uncu soruda çift cevap joker hakkını kullanmadan elenerek, herkesi şaşırttı.

Joker hakkını kullanmadan elendi: Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıdan büyük risk!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Joker hakkını kullanmadan elendi: Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıdan büyük risk!

İŞTE O SORU?

Yarışmacının karşısına gelen 9'uncu soruda "2023 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra nüfusu en kalabalık şehir hangisidir?

Joker hakkını kullanmadan elendi: Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıdan büyük risk!