Polonya’dan Türkiye’ye uzanan husumet! Eczaneye kurşun yağdırdı; tehditler savurdu: 2 milyon dolar vereceksiniz

Polonya'daki olay, 20 Mayıs Salı günü saat 02.50 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Polonya'da tekstil firması sahibi olan iki kardeş Şehmus T. ve Gökhan T. ile Mustafa A. ortak oldu. Ortak iş yaparken anlaşmazlık yaşayan taraflar ortalıktan ayrıldı. Alacaklarını tahsil edemeyen iki kardeş Mustafa A.'nın hisselerini mahkeme yoluyla aldı. Mustafa A., hisseleri kaybedince eski ortakları Şehmus T. ve Gökhan T.'den para istedi. İstediği parayı alamayınca da karşı tarafı görüşmek için Polonya'ya çağırdı.