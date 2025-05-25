Giriş Tarihi: 25.05.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
12:18
Polonya'dan Türkiye'ye uzanan husumet! Eczaneye kurşun yağdırdı; tehditler savurdu: 2 milyon dolar vereceksiniz
Polonya'da tekstil fabrikası sahibi iki kardeş Şehmus T. (39) ve Gökhan T. ile Mustafa A. arasındaki ticaret husumetle son buldu. Burada yaşanan anlaşmazlık sonucu ticaret dururken, taraflardan Gökhan T. İle Şehmus T., Mustafa A.'dan alacaklarını tahsil edemedi. Bunun üzerine Mustafa A.'yı mahkemeye veren kardeşler, davayı kazandı ve karşı tarafın hisselerini icra yoluyla aldı. Mustafa A., ise kaybettiği hisseleri geri alamayınca tetikçi tutarak kardeşlerin Beyoğlu'nda sahibi olduğu eczaneyle, Bayrampaşa'daki tekstil dükkanını kurşunlattı. İşte detaylar…