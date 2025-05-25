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Giriş Tarihi: 25.05.2025 12:18 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 12:18

Polonya'dan Türkiye'ye uzanan husumet! Eczaneye kurşun yağdırdı; tehditler savurdu: 2 milyon dolar vereceksiniz

Polonya'da tekstil fabrikası sahibi iki kardeş Şehmus T. (39) ve Gökhan T. ile Mustafa A. arasındaki ticaret husumetle son buldu. Burada yaşanan anlaşmazlık sonucu ticaret dururken, taraflardan Gökhan T. İle Şehmus T., Mustafa A.'dan alacaklarını tahsil edemedi. Bunun üzerine Mustafa A.'yı mahkemeye veren kardeşler, davayı kazandı ve karşı tarafın hisselerini icra yoluyla aldı. Mustafa A., ise kaybettiği hisseleri geri alamayınca tetikçi tutarak kardeşlerin Beyoğlu'nda sahibi olduğu eczaneyle, Bayrampaşa'daki tekstil dükkanını kurşunlattı. İşte detaylar…

DHA
Polonya’dan Türkiye’ye uzanan husumet! Eczaneye kurşun yağdırdı; tehditler savurdu: 2 milyon dolar vereceksiniz

Polonya'daki olay, 20 Mayıs Salı günü saat 02.50 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Polonya'da tekstil firması sahibi olan iki kardeş Şehmus T. ve Gökhan T. ile Mustafa A. ortak oldu. Ortak iş yaparken anlaşmazlık yaşayan taraflar ortalıktan ayrıldı. Alacaklarını tahsil edemeyen iki kardeş Mustafa A.'nın hisselerini mahkeme yoluyla aldı. Mustafa A., hisseleri kaybedince eski ortakları Şehmus T. ve Gökhan T.'den para istedi. İstediği parayı alamayınca da karşı tarafı görüşmek için Polonya'ya çağırdı.

Polonya’dan Türkiye’ye uzanan husumet! Eczaneye kurşun yağdırdı; tehditler savurdu: 2 milyon dolar vereceksiniz

"2 MİLYON DOLAR VERECEKSİNİZ"

Taraflar Polonya'da görüşme yaptı ancak Mustafa A., karşı taraftan hiçbir şey alamadı. Bunun üzerine Mustafa A., iki kardeşi 'Sizi suç çetelerine havale ettik, 2 milyon dolar vereceksiniz' diyerek tehdit etti.

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Polonya’dan Türkiye’ye uzanan husumet! Eczaneye kurşun yağdırdı; tehditler savurdu: 2 milyon dolar vereceksiniz

Yaşananların ardından Türkiye'ye dönen Şehmus T. ve Gökhan T.'nin ilk olarak Bayrampaşa'daki tekstil dükkanı kurşunlandı. Kiralık araçla olay yerine geldiği tespit edilen şüpheli, GPS sinyalinden yeri belirlenerek yakalanıp tutuklandı.

Polonya’dan Türkiye’ye uzanan husumet! Eczaneye kurşun yağdırdı; tehditler savurdu: 2 milyon dolar vereceksiniz

ECZANEYE KURŞUN YAĞMURU: ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Bu olaydan yaklaşık 2 ay sonra gece saatlerinde silahlı saldırgan, Beyoğlu'nda iki kardeşin sahibi olduğu eczaneye kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polonya’dan Türkiye’ye uzanan husumet! Eczaneye kurşun yağdırdı; tehditler savurdu: 2 milyon dolar vereceksiniz

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin 2 kişi olduğunu ve olaydan sonra motosikletle olay yerinden kaçtıklarını belirledi.