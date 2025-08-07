Sahte diploma skandalında kan donduran yöntemler! Depremde ölen avukatlarla dalga geçtiler

Buradaki ilana tıklayan Algan kendisini Oğuz ismiyle tanıtan biriyle konuştu ve ondan 2 yıllık turist rehberlik diploması istedi. Oğuz isimli şahıs ise talep ettiği bölümün 4 yıllık olduğunu, ücretinin 200 bin TL olduğunu ve söz konusu işlemin depremde vefat eden kisilerin mezuniyet bilgilerinin silinerek yerine talep eden kişilerin kayıtlarının yapıldığı konusunda bilgiler verdi. Bu parayı gönderen Algan'ın adında sahte diploma düzenlendi. Ancak daha sonra ücret 500 bin TL'ye çıkarıldı. Fakat Algan bu parayı vermedi. Parayı vermeyince Algan'ın sahte mezuniyet kaydı bir süre sonra e-devletten silindi.