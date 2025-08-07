Giriş Tarihi: 07.08.2025 06:52
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025
06:54
Sahte diploma skandalında kan donduran yöntemler! Depremde ölen avukatlarla dalga geçtiler
Türkiye'nin gündemine oturan sahte diploma skandalıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Sahte kimlik ve belgelerle e-imza üreten şebekenin 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden bazı avukatların diplomalarını sistemden silerek, yerlerine diploma talep eden kişilerin kayıtlarını yaptıkları ortaya çıkmıştı. Depremde vefat eden hukukçuların isimlerini birbirleriyle nasıl paylaştıklarının detayları da öğrenildi. Şebeke üyelerinin Kahramanmaraş ve Malatya'da vefat eden avukatların isimlerini rahmet dileklerini içeren mesajlarla birbirlerine gönderdikleri tespit edildi. İddianamede yer alan tespitlere göre, şüpheli Yelda Boğa'nın cep telefonunda yapılan incelemede, dosya şüphelilerinden Ziya Kadiroğlu ve Mıhyeddin Yakışır ile yoğun mesajlaşmaları bulundu.