Giriş Tarihi: 22.08.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 18:11
SON DAKİKA | 4 ilde yangın alarmı! Çanakkale, Muğla, İzmir ve Malatya'da alevlerle mücadele sürüyor
Çanakkale, Muğla, İzmir ve Malatya'da orman yangınları çıktı. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. İzmir'in Menderes ilçesindeki yangının şiddeti büyük ölçüde kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedenine ilişkin yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. İlk bulgular, yangının bir hobi bahçesinde yapılan kaynak çalışması sırasında başladığını ortaya koydu.