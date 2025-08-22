SON DAKİKA | 4 ilde yangın alarmı! Çanakkale, Muğla, İzmir ve Malatya’da alevlerle mücadele sürüyor

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 5 helikopter, 2 uçak ve arazöz ile orman işçileri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.