Giriş Tarihi: 02.09.2025 06:37
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:28
SON DAKİKA | Beykoz Belediyesi'nde hesap günü! Alaattin Köseler hakim karşısında: Mahkeme başkanından çok sert uyarı!
Son dakika haberi: CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'le birlikte 22 şüpheli için hesap günü geldi. 100 milyonlarca liralık kamu zararı oluşturan suç çetesinin yargılanmasına başlandı. Başkan Alaattin Köseler mahkeme salonunda girdiğinde bir grup avukatın alkış tutması üzerine mahkeme başkanı "Burası tiyatro salonu değil" diyerek uyardı! İşte dakika dakika mahkeme salonunda yaşananlar...