SON DAKİKA | Beykoz Belediyesi’nde hesap günü! Alaattin Köseler hakim karşısında: Mahkeme başkanından çok sert uyarı!

MAHKEME BAŞKANINDAN "ALKIŞ" UYARISI: BURASI TİYATRO SALONU DEĞİL!

Başkan Alaattin Köseler mahkeme salonunda girdiğinde bir grup avukat alkış tuttu Bunun üzerine mahkeme başkanı alkışlayan gruba tepki göstererek "Burası tiyatro salonu değil, mahkeme salonu. Bir daha böyle bir hareket olursa salondan çıkartmak durumunda kalacağız" şeklinde uyarıda bulundu. Ardından sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. Tespit sırasında Başkan Alaattin Köseler aylık gelirinin 120-150 bin lira olduğunu söyledi.